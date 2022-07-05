南投台21線午後暴雨恐爆「垃圾流」　環保局5點回應

▲埔里鎮公路垃圾問題嚴重，南投縣環保局會同三方進行改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投水沙連社區大學老師潘樵調查並繪製「大埔里地區垃圾棄置地圖」，揭露台21線埔里至國姓段邊坡下方多處遭棄置大量垃圾，夏日午後暴雨恐將引爆「垃圾流」，經媒體報導後，引起南投縣政府重視。

南投縣環保局4日與潘樵、行政院環保署、縣議員陳宜君針對埔里公路垃圾問題，進行近1小時的討論，環保局與埔里鎮公所也在會後趕往台21線棄置現場，先移除部分堆置在路邊的垃圾；環保局長李易書親自向潘樵了解詳細情形、感謝他為維護環境所做的努力，行政院環保署李健育總隊長也到場給予指導及經費協助，希望儘早解決垃圾棄置問題。

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環保局指出，經三方會商後研擬以下5點做法：與鎮公所合作，儘速移除路邊垃圾，避免污染擴大；另山谷內的垃圾研議以垂吊方式撿拾及移除；垃圾破袋及蒐證，就可疑來源依法開罰，並加裝監視器監看；邀集當地民眾開會，釐清棄置原因並研擬解決方案，降低棄置行為；要求棄置地點之土地所有人負起管理之責，並應設置防護措施及落實巡檢。

環保局提醒民眾，不經意亂丟垃圾的違法行為，可能會害自己的荷包損失6000元，也會浪費更多公帑去撿拾垃圾，損人不利己，希望民眾能將垃圾丟進垃圾桶，愛護我們的環境。