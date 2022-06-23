中寮垃圾堆2年無處去化　南投縣環保局助打包3千噸增暫置空間

▲中寮鄉完成首批暫置垃圾篩分打包。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣大量垃圾堆置和空間不足的壓力日增，縣政府環保局因此積極推動垃圾分篩打包計畫，最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減少引發自燃火災風險，及附近環境髒亂與異味問題，也有效增加多達1萬6000立方公尺的暫置空間。

縣府環保局長李易書於22日偕中寮鄉長廖宜賢，實地考察中寮垃圾掩埋場篩分打包暫置垃圾的成果，縣議員廖梓佑、張永輝也到場關心。

李易書指出，全縣每日所產生的生活垃圾約250噸，長期依賴外縣市代為焚化處理，但各縣市焚化廠面臨歲修及停爐等問題，大幅縮減焚化垃圾處理量，導致外運處理量逐年減少，累積總量更已多達20萬公噸；中寮垃圾掩埋場從105年至今已堆置約6千公噸的生活垃圾，容易引發火災及附近環境髒亂與異味問題。

▲▼中寮鄉暫置垃圾篩分打包後，增加不少暫置空間。（圖／南投縣政府提供）

在環保局與公所清潔隊共同努力啟動「垃圾分篩打包」計畫、克服地形因素，作業期程從5月9日到6月14日，僅耗24工作天完成，總處理量約為3183.45噸，產製打包物1912顆、重量共2203.25噸，平均單顆1152公斤、平均密度約為952.07 kg/m3，皆大幅超越契約規範（700kg/m3），執行成效良好。

李易書說明，中寮鄉垃圾掩埋場暫置垃圾共分三區，因外運焚化量能極度不足，已長達2年未能處理暫置垃圾，這次完成第一、二區暫置垃圾之篩分打包作業，共額外增加約1萬6000立方公尺之暫置空間，也大幅降低自燃風險、改善掩埋場環境。