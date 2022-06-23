　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中寮垃圾堆2年無處去化　南投縣環保局助打包3千噸增暫置空間

▲中寮鄉完成首批暫置垃圾篩分打包。（圖／南投縣政府提供）

▲中寮鄉完成首批暫置垃圾篩分打包。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣大量垃圾堆置和空間不足的壓力日增，縣政府環保局因此積極推動垃圾分篩打包計畫，最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減少引發自燃火災風險，及附近環境髒亂與異味問題，也有效增加多達1萬6000立方公尺的暫置空間。

縣府環保局長李易書於22日偕中寮鄉長廖宜賢，實地考察中寮垃圾掩埋場篩分打包暫置垃圾的成果，縣議員廖梓佑、張永輝也到場關心。

李易書指出，全縣每日所產生的生活垃圾約250噸，長期依賴外縣市代為焚化處理，但各縣市焚化廠面臨歲修及停爐等問題，大幅縮減焚化垃圾處理量，導致外運處理量逐年減少，累積總量更已多達20萬公噸；中寮垃圾掩埋場從105年至今已堆置約6千公噸的生活垃圾，容易引發火災及附近環境髒亂與異味問題。

▲▼中寮鄉暫置垃圾篩分打包後，增加不少暫置空間。（圖／南投縣政府提供）

▲▼中寮鄉暫置垃圾篩分打包後，增加不少暫置空間。（圖／南投縣政府提供）

▲中寮鄉完成首批暫置垃圾篩分打包。（圖／南投縣政府提供）

在環保局與公所清潔隊共同努力啟動「垃圾分篩打包」計畫、克服地形因素，作業期程從5月9日到6月14日，僅耗24工作天完成，總處理量約為3183.45噸，產製打包物1912顆、重量共2203.25噸，平均單顆1152公斤、平均密度約為952.07 kg/m3，皆大幅超越契約規範（700kg/m3），執行成效良好。

▲中寮鄉完成首批暫置垃圾篩分打包。（圖／南投縣政府提供）

李易書說明，中寮鄉垃圾掩埋場暫置垃圾共分三區，因外運焚化量能極度不足，已長達2年未能處理暫置垃圾，這次完成第一、二區暫置垃圾之篩分打包作業，共額外增加約1萬6000立方公尺之暫置空間，也大幅降低自燃風險、改善掩埋場環境。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
開新冷氣「牆壁卻狂發燙」　她見鄰居1行為崩潰
噁！外送「飲料打翻又倒回杯子」　麥當勞回應了
阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「災後慘況曝光」
電價漲定了！　王美花：漲幅下周一定案
宗教團體盼「停辦殭屍展」！　台南美術館回應了
快訊／S-70C通聯紀錄未提機械問題　海軍初判「原因曝光」
保單可能變壁紙！一表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨破產」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

搭車枋寮訪友遇大雨　加油站徬徨無助幸遇警

卡司全曝光！花蓮夏戀嘉年華演唱會　徐榛蔚：快搶住宿交通票

南投男屏東訪友喝太嗨路倒　警一動作讓他揪甘心

中寮垃圾堆2年無處去化　南投縣環保局助打包3千噸增暫置空間

提升消防員能見度　屏東潮州義消分隊捐贈反光背心

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

搭車枋寮訪友遇大雨　加油站徬徨無助幸遇警

卡司全曝光！花蓮夏戀嘉年華演唱會　徐榛蔚：快搶住宿交通票

南投男屏東訪友喝太嗨路倒　警一動作讓他揪甘心

中寮垃圾堆2年無處去化　南投縣環保局助打包3千噸增暫置空間

提升消防員能見度　屏東潮州義消分隊捐贈反光背心

台股下殺逾2百點！成亞股今天最弱　長榮、陽明失守百元　

家寧鬆口「第一次覺得真正活著」！陪男網紅出國獻3初體驗：浪漫一晚

主人特製包廂載米克斯兜風　「後座小巧思」網歪樓：乘客有怨言啊

貨櫃雙雄失守百元！　外資大砍長榮目標價至70元

北市官員被控接受關說撤罰單　1份會議紀錄證明「行政裁量權」

慘！海盜投手創82年難堪紀錄　張育成遭觸身球2度上壘

超商獨家！最新史努比「26款限量周邊」來了　造型擴香、泡澡球超Q

地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　白皙屁屁露出驚呆眾人

台灣大董座蔡明忠：「野火燎原」式通膨將傷害全球經濟

爆紅殭屍展將開幕！網嗨喊「帶桃木劍、糯米」　美術館說話了

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

好消息！雲林6歲重症男童已出院

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

蔡淑惠批台南矛盾防疫

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

環警監聯合稽查在安平

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

五股竹筍季開跑　體驗採筍一日遊

關心第三航廈　王國材部長勉桃機

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

更多熱門

相關新聞

莽父搬出警察兒　飆「罵你垃圾剛好」挨告下場曝

莽父搬出警察兒　飆「罵你垃圾剛好」挨告下場曝

一名陳姓男子因細故與廖姓男子發生口角，陳男憤怒之際罵廖「我罵你垃圾剛好而已」，還搬出「我兒子是警察」、「我沒有要跟你們用正常方式處理」，廖男將過程用手機錄影下來提告。南投地方法院審理後，依公然侮辱罪將他判處拘役15天，可1萬5千元易科罰金。

室友狂堆垃圾　男怕爆：他曾丟在別人床上

室友狂堆垃圾　男怕爆：他曾丟在別人床上

高雄市議員邱于軒遭辱垃圾　網友須道歉

高雄市議員邱于軒遭辱垃圾　網友須道歉

嘉義市區驚見巨量垃圾倒廢棄民宅

嘉義市區驚見巨量垃圾倒廢棄民宅

台東焚化廠完成各功能試俥測試

台東焚化廠完成各功能試俥測試

關鍵字：

中寮鄉垃圾打包

讀者迴響

熱門新聞

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

大S獨自扛下花癡罵名　具俊曄憶20年前分手：抱著彼此哭一晚

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

21歲饒舌歌手Lil Tjay遭槍擊！生死不明搶救中

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面