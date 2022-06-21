搬出兒子是警察！狂飆「罵你垃圾剛好」　莽男挨告結果慘了

▲陳男與人發生爭執，竟出言「罵你是垃圾剛好而已」、並嗆「兒子是警察」，遭法院依公然侮辱罪判拘役15日。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／南投報導

一名陳姓男子因細故與廖姓男子發生口角，陳男憤怒之際罵廖「我罵你垃圾剛好而已」，還搬出「我兒子是警察」、「我沒有要跟你們用正常方式處理」，廖男將過程用手機錄影下來提告。南投地方法院審理後，依公然侮辱罪將他判處拘役15天，可1萬5千元易科罰金。

判決指出，53歲陳姓男子於2021年11月21日下午，因為有事情需處理而前往南投縣廖男住家，但其間雙方鬧得不愉快、開始激烈爭吵，陳男氣不過直接開嗆「你是垃圾」、「我罵你是垃圾剛好而已」。而廖男也不甘受辱，拿出手機錄影存證。

雙方通報警方來處理時，陳男怒火仍未消退、持續叫囂「我兒子也是警察，你聽得懂意思嗎」，甚至嗆說「我沒有要跟你們用正常方式處理」，廖男感覺遭到威脅，提供錄影證據提告。

陳男到案後仍否認恐嚇犯意，辯稱「那些話只是表達廖男那種態度，我沒辦法正常對談好好處理；旁人（到場處理員警）是警察，所以我說我兒子也是警察。並不是恐嚇的意思」。

但南投地院不採信陳男辯詞，認為陳是智識成熟之成年人，遇事不以理性方式溝通、不知尊重他人人格權，惟念陳之後雖然坦承犯行，但未與廖男達成和解，考量後依公然侮辱罪判拘役15日，可易科罰金1萬5千元換免關。