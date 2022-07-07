姊妹淘旅行遇帥哥竟然是變態　女模洗澡被偷窺：他冷冷盯著我看

▲女子分享自身故事，提醒女性出遊要小心安全。（圖／翻攝自Instagram／mikaelatesta）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女模泰絲塔(Mikaela Testa)近來分享，她與友人到土耳其度假時結識一名帥哥，由於朋友很喜歡對方，3人便常一起行動，沒想到對方竟然趁她洗澡時偷偷潛入房間中偷看，嚇得她後來趕緊取消旅程回國，驚險故事獲得網友討論。

在Instagram與OnlyFans上擁有許多粉絲的泰絲塔，在TikTok上拍片表示，她和閨蜜剛抵達土耳其機場，這名男子便特意接近她們搭訕，雖然出發前大家都警告她們要小心歐洲男子，但對方看起來十分迷人又友善，便答應對方邀約3人一起同遊城市，「我們當時只是想說，反正我們在這裡沒有認識的人」。

泰絲塔表示，後來朋友葛蕾絲(Grace)有東西要還給男子，和對方約在飯店碰面，結果對方找藉口進去她們房間後偷偷闖進廁所，「我當時正在洗澡，突然感覺有人在看著我，一轉身透過浴簾看到他冷眼盯著我的身體，我這輩子從來沒有這麼大聲尖叫過，從沒被這樣侵犯過」，幸好朋友立即幫忙把男子趕出房間。

泰絲塔與朋友趕緊將剩下的行程取消，幸好2人最後都平安無事，宛如電影情節的故事讓網友表示，「你們沒看過電影《即刻救援》嗎？幸好沒遇到最壞的情況」、「女生獨自去國外旅遊，要保持警覺，小心陌生人啊」。