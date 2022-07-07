　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姊妹淘旅行遇帥哥竟然是變態　女模洗澡被偷窺：他冷冷盯著我看。（圖／翻攝自Instagram／mikaelatesta）

▲女子分享自身故事，提醒女性出遊要小心安全。（圖／翻攝自Instagram／mikaelatesta

記者李振慧／綜合報導

澳洲女模泰絲塔(Mikaela Testa)近來分享，她與友人到土耳其度假時結識一名帥哥，由於朋友很喜歡對方，3人便常一起行動，沒想到對方竟然趁她洗澡時偷偷潛入房間中偷看，嚇得她後來趕緊取消旅程回國，驚險故事獲得網友討論。

在Instagram與OnlyFans上擁有許多粉絲的泰絲塔，在TikTok上拍片表示，她和閨蜜剛抵達土耳其機場，這名男子便特意接近她們搭訕，雖然出發前大家都警告她們要小心歐洲男子，但對方看起來十分迷人又友善，便答應對方邀約3人一起同遊城市，「我們當時只是想說，反正我們在這裡沒有認識的人」。

泰絲塔表示，後來朋友葛蕾絲(Grace)有東西要還給男子，和對方約在飯店碰面，結果對方找藉口進去她們房間後偷偷闖進廁所，「我當時正在洗澡，突然感覺有人在看著我，一轉身透過浴簾看到他冷眼盯著我的身體，我這輩子從來沒有這麼大聲尖叫過，從沒被這樣侵犯過」，幸好朋友立即幫忙把男子趕出房間。

泰絲塔與朋友趕緊將剩下的行程取消，幸好2人最後都平安無事，宛如電影情節的故事讓網友表示，「你們沒看過電影《即刻救援》嗎？幸好沒遇到最壞的情況」、「女生獨自去國外旅遊，要保持警覺，小心陌生人啊」。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
快訊／中華男籃12人名單出爐！陳盈駿、劉錚領銜　他腰傷退出
驚悚畫面曝！左轉車沒禮讓　29歲重機騎士「噴飛撞石柱」身亡
「男女正中午狂搖」地點在這！引擎蓋背黑鍋　警曝2關鍵免罰
快訊／外媒驚爆：英國首相強生預計「今天請辭下台」
iPhone 14可能有「4大弱點」！　拉大與Pro系列差距
4張台積電全賣！「虧損130萬」認賠出場　他PO畢業文：專心
爸害11歲兒被追繳128筆國道通行費！1家5口失聯...執行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和老婆一起度假！變態男在迪士尼性侵女子拍片　遊客目睹慘案救人

閨蜜在派對上引誘男朋友　醋女暴怒瘋砍「切開她五官」恐怖毀容！

恐怖爸活活打死9歲12歲女兒　倖存女童泣訴：爸爸把她們丟化糞池

辣模投身戰爭成「最致命狙擊手」　被俄軍擊斃命喪烏克蘭第2大城

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

11歲男童離奇被國慶煙火爆頭　媽媽雙手捧著他「頭骨大腦」崩潰

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女　又睡女下屬致孕成9寶爸

快訊／英國首相強生預計「今天遞交辭呈」　但留任至秋天

MUZIK／烏克蘭查禁特定俄國音樂與書籍

專家：BA.4、BA.5恐釀「每2周確診一次」　二度感染更容易患長新冠

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女　又睡女下屬致孕成9寶爸

快訊／英國首相強生預計「今天遞交辭呈」　但留任至秋天

MUZIK／烏克蘭查禁特定俄國音樂與書籍

專家：BA.4、BA.5恐釀「每2周確診一次」　二度感染更容易患長新冠

快訊／《遊戲王》作者高橋和希陳屍沖繩外海！　享壽60歲

姊妹淘旅行遇帥哥竟然是變態　女模洗澡被偷窺：他冷冷盯著我看

BA.4、BA.5確診狂飆！　澳洲宣布擴大「第4劑」施打範圍

渣男隱婚搞大女友肚子！憂已婚身分曝光　殘殺小三「偽裝自殺」

烏克蘭才剛收復！　蛇島又遭俄軍2枚飛彈攻擊

美軍直升機出包！運輸箱脫落「5飛彈墜海」　海軍急搜尋

《遊戲王》作者逝　PTT也噴淚！熱議「最愛1張」不是青眼白龍

論文打不下去派徐巧芯講民調轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

家家為寶寶寫歌「一聽就狂踢肚」！　她嗨翻：迎接小生命的期待

陳柏霖疑月底當楊祐寧伴郎　轉頭和郭雪芙咬耳朵驚訝：你們都知道？

快訊／胡瓏貿腰傷退中華男籃　亞洲盃陳盈駿、劉錚領銜

女陷戀愛陷阱　假烏克蘭情郎「被俄軍俘虜」...她被騙走70萬

先探／來劑反彈強心針　哪些族群讓你值得擁有？

正妹房客欠租失聯！房東開門聞「驚天惡臭」崩潰：她大便在屋裡

2022創博會熱烈報名中　角逐亞洲創新發明「鉑金獎」最高榮譽

快訊／「學術倫理規範網頁」遭無預警下架！　PTT驚呆：刷新三觀

台中馬尾妹深溝剷地瓜球　網友：前幾週特地跑去買！

國際熱門新聞

馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」

即／《遊戲王》作者高橋和希陳屍沖繩外海！享壽60歲

清電車男「下身失蹤」股溝夾一條線　女乘客看傻

救生員掛保證沒有鯊魚　女15分鐘後被咬死

網紅直播被蛇咬　眼睛上吊毒發慘死

美女機師「被蚊咬」慘死　離奇原因曝

猴痘「超過6000例」！譚德塞說話了

前AV女優入圍日本純文學獎　IG現3000則通知都台人

美禁荷對中出口光刻機　趙立堅：脅迫外交

即／英國首相強生預計今天請辭

美聯準會公布會議紀要　美股收高

恐怖爸打死2年幼女兒　棄屍化糞池

英國內閣36位官員請辭　強生：我不會辭職

BA.4、BA.5恐導致「每2到3周感染一次」

更多熱門

相關新聞

澳洲宗教團體涉嫌謀殺8歲病童！　14人被起訴

澳洲宗教團體涉嫌謀殺8歲病童！　14人被起訴

澳洲昆士蘭南部發生一起宗教團體內的8歲女童因延誤治療身亡事件，經過警方調查，澳洲當局將原先起訴對象2人擴大至14人，罪名為涉嫌謀殺。

高雄飯店優惠懶人包　最狂「住1送1再贈千元券」

高雄飯店優惠懶人包　最狂「住1送1再贈千元券」

豪雨狂灌「雪梨全城泡水」　3萬人急撤

豪雨狂灌「雪梨全城泡水」　3萬人急撤

袋鼠「一臉陰森」直立湖中！專家揭驚悚意圖

袋鼠「一臉陰森」直立湖中！專家揭驚悚意圖

土耳其扣留俄貨輪　涉「盜運烏克蘭穀物」

土耳其扣留俄貨輪　涉「盜運烏克蘭穀物」

關鍵字：

旅遊Mikaela Testa澳洲土耳其偷窺

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面