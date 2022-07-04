　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豪雨狂灌3日！雪梨爆今年第3次洪災　「全城泡水」3萬人急撤

▲▼雪梨洪災。（圖／路透）

▲澳洲連日降下豪雨，導致雪梨爆發了今年第3次的洪災。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

澳洲東岸連續3日降下豪雨，導致河水氾濫、水壩溢洪。不久前剛從洪災恢復過來的雪梨，多個低窪郊區在暴雨來臨後，再次引發了今年第3次的洪水，導致雪梨所在的新南威爾斯州（NSW）被迫疏散當地逾3萬名居民，以防範「危險洪水」。

據路透社報導，遭豪雨侵襲的新南威爾斯州，多個地區的降雨量如今已逾200毫米，部分地區甚至還降下高達350毫米的雨，單只一個周末就超過了平時一個月的雨量。受暴雨影響，第一大城雪梨周邊洪水氾濫成災，多處道路被泥褐色的河水淹沒，不少建築、農田和橋樑也浸泡在及腰的洪水裡，至少有一棟民宅倒塌。

▲▼雪梨洪災。（圖／路透）

▲雪梨周邊多地的道路與建築都被泥水覆蓋。（圖／路透）

由於氣象預報顯示大雨還會持續，加上國家緊急救難服務處觀測到河水上漲的速度比預期快得多，因此當局4日下令新洲約3.2萬名居民緊急撤離家園，以防範「危險洪水」。搜救人員表示，他們已在過去12小時救了大約20人，但在新州被洪水覆蓋的道路上，仍有許多人受困車中。

飽受極端氣候困擾的澳洲，過去2年因「反聖嬰現象」，已多次面臨乾旱、森林大火、大堡礁珊瑚白化、洪水等天災。當地人口最多的雪梨，今年已3度爆發洪災，其中有些災民才剛從上一次的水災中恢復過來，生活剛要起步，悲劇就再次重演。聯邦緊急事務管理部長瓦特（Murray Watt）指出，在當地洪水頻發的狀況下，政府必須認真對待氣候變化問題，以避免人們再因政府準備不足受苦。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
「骨科子瑜」自稱偷吃專業戶！　撩爆人夫：我賞鳥協會
快訊／空軍飛彈指揮部驚爆命案！　上尉組長躺寢室斷氣
他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　遭行刑式爆頭亡
獨／逢甲商圈最扯老外身分曝！　將到知名私校任教
林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳　分局回應了
台積電地板價還沒到！　分析師「給1神祕數字」
快訊／王齊麟和李洋確診！　本週大師賽將棄權
灌大雨！新北樹林水淹及膝　居民傻：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

今年第9起！　美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

「層間臭味」太擾鄰！他投訴鄰居烤肉味太香　登門貼紙條警告

一家5口喪命！他家中開槍自盡　妻攜3子女墜湖亡「全不到5歲」

豪雨狂灌3日！雪梨爆今年第3次洪災　「全城泡水」3萬人急撤

公車急轉彎滾落懸崖！　「空中死亡翻滾」車體撞成廢鐵16人斃命

他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　終得報應！遭行刑式爆頭亡

瘋「昏迷挑戰」8歲9歲女童上吊死　家長聯合控告抖音：演算法害人

美軍魚鷹機「降落歪掉」釀3死！失控瞬間曝光　甲板人員驚嚇逃竄

夢裡出現神秘6連號！　他買彩券竟「精準命中」爽贏745萬

烏茲別克西北部流血示威！數千人受傷塞爆醫院　宣布進入緊急狀態

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

2車國道蛇行狂飆撞上護欄　輪胎噴飛！大車「打燈護送」

今年第9起！　美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

「層間臭味」太擾鄰！他投訴鄰居烤肉味太香　登門貼紙條警告

一家5口喪命！他家中開槍自盡　妻攜3子女墜湖亡「全不到5歲」

豪雨狂灌3日！雪梨爆今年第3次洪災　「全城泡水」3萬人急撤

公車急轉彎滾落懸崖！　「空中死亡翻滾」車體撞成廢鐵16人斃命

他專營「非洲獵殺行程」狂PO動物屍照　終得報應！遭行刑式爆頭亡

瘋「昏迷挑戰」8歲9歲女童上吊死　家長聯合控告抖音：演算法害人

美軍魚鷹機「降落歪掉」釀3死！失控瞬間曝光　甲板人員驚嚇逃竄

夢裡出現神秘6連號！　他買彩券竟「精準命中」爽贏745萬

烏茲別克西北部流血示威！數千人受傷塞爆醫院　宣布進入緊急狀態

和泰產高層異動！　總經理莊瑞德因生涯規劃請辭

吐瓦魯、帛琉海洋大會挺台　陸外交部：台當局「蹭會」非常光彩嗎

當紅YouTuber參一咖　高市青年租屋改造計畫徵件

快訊／台64線車禍！聯結車「折甘蔗」車頭全爛...傷亡不明　

下班注意！19縣市豪大雨特報　又有熱帶擾動「颱風攪局」機會曝

宜蘭獨賣「年輪碗粿」天天排爆！米苔目塞滿配料湯頭清甜又銷魂

妹子和砲友啪啪懷孕了！男友不知被戴綠帽…傻傻摸她肚子：生下來

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

驗船中心擴編驗證人員　全體動員為風場安全把關

嚴藝文被逼「摸雞」跪地大哭半小時　片場發飆：很累又很餓！

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

奪命瞬間！噴射車PK飛機飆速爆炸1死

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

脫褲聞到味道…　她曝「不穿丁字褲」6原因

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

他受洗開心比讚　下一秒觸電險死

丹麥商場驚傳槍擊　22歲槍手被捕

美魚鷹機「降落歪掉」釀3死　失控瞬間曝

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

哥本哈根百貨槍擊案數人喪命！　倉逃影片曝

更多熱門

相關新聞

袋鼠「一臉陰森」直立湖中！專家揭驚悚意圖

袋鼠「一臉陰森」直立湖中！專家揭驚悚意圖

袋鼠是澳洲極具代表性的動物，在澳洲貨幣上還有一些組織團體的標誌上，都可以看到其身影，不過也常常發生野生袋鼠攻擊人類或是動物的新聞。推特上曾瘋傳一張照片，一隻袋鼠直立在湖中央，一臉陰森地直視鏡頭，讓不少網友直呼「真的超毛！」

澳總理突訪基輔！加碼1億軍援與巨蝮蛇裝甲車

澳總理突訪基輔！加碼1億軍援與巨蝮蛇裝甲車

破紀錄！中國男籃末節僅得3分慘敗澳洲

破紀錄！中國男籃末節僅得3分慘敗澳洲

澳洲6日起開放外國人「未打疫苗」也能入境

澳洲6日起開放外國人「未打疫苗」也能入境

印尼隔30年口蹄疫再現　澳5年內恐爆大規模疫情

印尼隔30年口蹄疫再現　澳5年內恐爆大規模疫情

關鍵字：

澳洲紐澳新聞雪梨洪災

讀者迴響

熱門新聞

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

快訊／中壢凌晨大火　燒毀6家殯葬業公司

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

她爆「接任《全明星4》主持棒」！

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面