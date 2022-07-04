豪雨狂灌3日！雪梨爆今年第3次洪災　「全城泡水」3萬人急撤

▲澳洲連日降下豪雨，導致雪梨爆發了今年第3次的洪災。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

澳洲東岸連續3日降下豪雨，導致河水氾濫、水壩溢洪。不久前剛從洪災恢復過來的雪梨，多個低窪郊區在暴雨來臨後，再次引發了今年第3次的洪水，導致雪梨所在的新南威爾斯州（NSW）被迫疏散當地逾3萬名居民，以防範「危險洪水」。

據路透社報導，遭豪雨侵襲的新南威爾斯州，多個地區的降雨量如今已逾200毫米，部分地區甚至還降下高達350毫米的雨，單只一個周末就超過了平時一個月的雨量。受暴雨影響，第一大城雪梨周邊洪水氾濫成災，多處道路被泥褐色的河水淹沒，不少建築、農田和橋樑也浸泡在及腰的洪水裡，至少有一棟民宅倒塌。

▲雪梨周邊多地的道路與建築都被泥水覆蓋。（圖／路透）

由於氣象預報顯示大雨還會持續，加上國家緊急救難服務處觀測到河水上漲的速度比預期快得多，因此當局4日下令新洲約3.2萬名居民緊急撤離家園，以防範「危險洪水」。搜救人員表示，他們已在過去12小時救了大約20人，但在新州被洪水覆蓋的道路上，仍有許多人受困車中。

飽受極端氣候困擾的澳洲，過去2年因「反聖嬰現象」，已多次面臨乾旱、森林大火、大堡礁珊瑚白化、洪水等天災。當地人口最多的雪梨，今年已3度爆發洪災，其中有些災民才剛從上一次的水災中恢復過來，生活剛要起步，悲劇就再次重演。聯邦緊急事務管理部長瓦特（Murray Watt）指出，在當地洪水頻發的狀況下，政府必須認真對待氣候變化問題，以避免人們再因政府準備不足受苦。