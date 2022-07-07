和老婆一起度假！變態男在迪士尼性侵女子拍片　遊客目睹慘案救人

Eyvor Gomez 49, Florida man arrested for raping a woman at Disney's Resort while vacationing - https://t.co/igiMhBbM33 pic.twitter.com/YdBBheJaGe — CWEB (@cweb) July 7, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國佛州49歲男子戈梅茲(Eyvor Gomez)帶老婆去迪士尼海豚渡假村遊玩，卻在酒吧搭訕陌生女子，趁對方酒醉時把人推倒性侵，還邊用手機拍攝影片，女子後來好不容易掙脫，被其他遊客發現才終於得救。

來自彭布羅克派恩斯市(Pembroke Pines)的戈梅茲，4日被警方指控一級性侵重罪，關押在橘郡(Orange County)監獄中。受害女子表示，她在度假村酒吧喝酒時，戈梅茲主動靠近並向她搭訕，後來聊到酒吧快打烊，2人一同離開時對方開始對她毛手毛腳。

受害女子雖然明確拒絕戈梅茲，卻突然被用力推到牆上，頭部撞傷後昏迷，在樹叢旁被性侵。警方調閱監視器發現，受害女子被拍到一直試圖推開戈梅茲，努力爬著想要逃跑的畫面，另外也有遊客目擊，戈梅茲一邊強迫女子一邊用手機拍片。戈梅茲被捕後原本否認涉案，後來又改口是兩情相悅，案件正在調查中。