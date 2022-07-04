強占領土還偷糧！土耳其扣留俄國貨輪　涉「盜運烏克蘭穀物」

▲懸掛俄羅斯國旗的芝貝克．霍利號（Zhibek Zholy）貨船2日出現在土耳其黑海港口，疑似非法竊取與出口烏克蘭穀物。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯再三聲稱未阻擋烏克蘭出口糧食。不過，烏克蘭駐土耳其大使3日表示，土耳其海關扣留了一艘載有據悉是「烏克蘭遭竊穀物」的俄羅斯貨輪，這艘船目前被扣在入港處，烏方盼能沒收這些糧食。俄國官媒衛星通訊社稱，土耳其海關代表證實船隻正在港口，但目前仍在調查，尚未做出具體決定。

根據路透報導，烏克蘭駐安卡拉大使包德納爾（Vasyl Bodnar）在烏克蘭國營電視台上聲稱，俄羅斯竊走烏克蘭穀物，一艘運輸貨輪已被土耳其海關扣留，「我們全力互相合作。這艘船現停在港口的入口處。」當局4日將進行調查會議並決定這艘船的命運，烏克蘭方面希望能沒收這些糧食。

此前，烏克蘭一名外交部官員1日援引烏克蘭海事局的消息稱，可載重7146噸的貨船「芝貝克．霍利號」（Zhibek Zholy）從被俄軍占領的烏南港口「伯德揚斯克港」（Berdyansk）載著第一批約4500公噸穀物出港，但糧食是屬於烏克蘭的。

由於芝貝克．霍利號駛往土耳其卡拉蘇（Karasu），烏克蘭檢察總署致函要求土耳其政府檢查船隻，並鑑識穀物樣本以確認糧食地點資訊，但該地區的薩卡里亞省港務局與土耳其外交部目前皆未發表任何評論。

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