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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首個自主研發新冠療法上市　3期臨床「住院和死亡風險降低80％」

▲新冠病毒及中和抗體模型。（圖／CFP）

▲新冠病毒及中和抗體模型。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸騰盛博藥及其控股公司騰盛華創醫藥技術（北京）有限公司今（7）日宣布，其長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在陸商業化上市，首批抗體藥物同日實現商業放行，代表這一聯合療法正式進入商業化。

▲俄羅斯新冠肺炎救治病房。（圖／CFP）

▲大陸自主研發的新冠療法上市。（示意圖／CFP）

《中國證券報》報導，安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於2021年12月獲得國家藥監局（NMPA）上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年（12-17歲，體重≧40 kg）新型冠狀病毒感染（COVID-19）患者，青少年（12-17歲，體重≧40 kg）適應症人群為附條件批准。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院、清華大學合作從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復期患者中獲得非競爭性新型嚴重急性呼吸系統綜合症病毒2（SARS-CoV-2）單克隆中和抗體，應用生物工程技術以降低抗體介導依賴性增強作用的風險，並延長血漿半衰期以獲得更長久的治療效果。

騰盛博藥總裁羅永慶表示，全球3期臨床試驗數據顯示，這一聯合療法可使患者住院和死亡風險降低80%，「全球多個獨立實驗室開展的活病毒及嵌合病毒實驗表明，這一聯合療法對目前中國主要流行的奧密克戎亞型BA.2活新冠病毒變異株及以往所有廣受關注的新冠病毒變異株均保持中和活性。」

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