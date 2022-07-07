BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事：別以為得過不會再得

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，對此，毒物科專家招名威表示，該來的還是來了，BA.5突破性感染的機率比現在的BA.2高，傳播速度又更快，若BA.5失守可能重新站上單日8萬例高峰，大家一切小心。他提醒，該做到的防護還是要做，戴口罩、洗手、維持社交距離都別輕忽了，千萬別認為得過不會再得。

招名威近日在臉書說，值得台灣借鏡的疫情狀況，5月日本各地新增確診病例雖減少，但截至6月30日止，日本47個都道府就有32個都府縣高於前一周，而開始肆虐的病毒株正逐漸被置換成BA.5。

▼招名威提醒民眾戴好口罩、勤洗手、維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）



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招名威說，從東京都健康安全研究中心所實施的PCR篩檢來看，到6月20日止的一周內，BA.5的病例占整體25.1%，跟前一周的13.6%相比幾乎倍增，正逐漸取代病毒株BA.2；而BA.5的傳播速度又比BA.2要快，有8個縣最近一周單日平均新增確診病例數是前一周的逾1.5倍，而東京都與大阪府也以1.4倍持續增加；日本國立傳染病研究所估計到7月下半月時，BA.5在全國驗出的占比將逾5成。

招名威提到，跟日本狀況較相似的葡萄牙，今年5月境內主流病毒株從BA.2逐漸置換為BA.5時，單日新增確診病例從原本1萬例上下，一度增加到2萬7000例左右；不過，目前數據顯示，BA.5較BA.2更容易增加12%到13%的染疫人數，但沒有跡象顯示重症率較高。

招名威提醒，至於台灣的疫情逐漸趨緩，但若BA.5失守，還是有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬例的高峰，大家千萬不要掉以輕心。

▼新增2例本土BA.5關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）



指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。該起BA.5群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，可能是車窗緊閉通風比較差一點；兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，各自在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

羅一鈞另公布本案未造成社區傳播原因，兩名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。

▼接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

