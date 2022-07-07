擋不住BA.4、BA.5　沈政男估最可能跌破萬時間：若沒有就沒了

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，對此，精神科醫師沈政男表示，現在大家都在講，全台再來能否跌破萬例是一個問號了，8月初是最有可能，如果沒有，那就是沒有了，因為再來BA.4/5就會拉高曲線。

沈政男在臉書說，BA.4/5已經進到社區，但會不會造成威脅，把新增曲線拉高？7月底前不會！理由是BA.2的Rt值約為2，而BA.4/5雖有免疫逃脫，並非如入無人之地，而是已感染BA.2者仍有部分免疫力，並且三劑疫苗覆蓋率較今年4月已有提升，因此BA.4/5的Rt值不會超過2。

沈政男指出，假使Rt值是2，那麼到7月底，BA.4/5對新增曲線的貢獻頂多只是上千，尚無法影響大局，BA.4/5是一定會造成一波小流行，只是沒那麼快；如果到7月底，仍無法跌破萬例，純粹是因為BA.2，不必牽拖到BA.4/5。

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▼沈政男認為，BA.4/5是一定會造成一波小流行，只是沒那麼快。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，這就引導到下一題：國境解封呢？基本上他認為是無關大局，影響疫情曲線是社區Rt值，跟境外移入要關幾天沒什麼關聯，BA.2都無法在入境完全攔下了，才會在4月引爆疫情，BA.4/5更不可能擋下。

沈政男認為，社區Rt值有幾個影響因素：人流指數、戴口罩、案例通報，這些因素如果都放掉不管，那麼Rt值就會升高，原來下降的曲線就會再次上升，直到再有一批夠多的人染疫，才會讓曲線又下降。

沈政男說，現在大家都在講，全台再來能否跌破萬例是一個問號了，8月初是最有可能，如果沒有，那就是沒有了，因為再來BA.4/5就會拉高曲線。

▼新增2例本土BA.5關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）



指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。該起BA.5群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，可能是車窗緊閉通風比較差一點；兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，各自在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

羅一鈞另公布本案未造成社區傳播原因，兩名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

