上海新增54人染疫　未發現BA.5...基因定序為BA.2.2

▲上海KTV群聚疫情再檢出52人染疫。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（7）日公布，2022年7月6日0至24時，新增本土新冠肺炎確診病例32例和無症狀感染者22例，其中，30例確診病例和22例無症狀感染者在隔離管控中發現。相較於西安爆出的新冠變種病毒BA.5，上海市也對外說明，目前出現的疫情基因定序結果為BA.2.2。

▲上海浦東新區實施3天2檢全員核酸檢測。（圖／CFP）

《上海發布》指出，單日新增的54名染疫者中，有兩名確診者為6日上午經排查後檢出，其餘52名染疫者均出現在列為高風險區的普陀區蘭溪路148號（自由港量販KTV）關聯性密接者中篩出，為閉環管控中發現。

據了解，上海本輪疫情的始發地自由港量販KTV及K萊米唱吧在未經允許的情況下私自營業，同時，並未遵守防疫規定，形成人潮聚集，導致疫情蔓延擴散。對此，普陀區迅速做出懲處決定，區文旅局執法大隊大隊長王偉芳、曹楊新村街道營商發展辦公室主任王銳因監管不力予以黨紀立案，展開進一步審查。

至於涉事的兩間KTV場所，自由港量販KTV遭吊銷《娛樂經營許可證》和《營業執照》並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單；K萊米唱吧則是沒收違法所得，吊銷《營業執照》並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單。