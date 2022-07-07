專家：指揮中心7月16日是解散最佳時機　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國內疫情持續降溫，雖然新冠肺炎未來有望降級為第四類法定傳染病，但目前仍列為第五類。中華民國防疫學會理事長王任賢建議，指揮中心可在7月16日解散，這是最佳時機，畢竟常規流感化防疫，根本已經不需要指揮中心，繼續存在反而會成為國內超額死亡的最大問題。

▲中央流行疫情指揮中心是否要解散，各界學者仍有許多不同的意見。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官陳時中先前被認為會在6月底卸任指揮官職務，改投入備戰2022地方選舉，當時指揮中心發言人莊人祥回應，「指揮中心運作如常，沒有聽到這樣的消息」。如今已邁入7月，陳時中並未辭去指揮官，指揮中心也照常運作中。

根據《聯合新聞網》報導，中華民國防疫學會理事長王任賢直言，現階段針對新冠肺炎的監測、通報及隔離標準仍很嚴格，反而干擾常規醫療，造成非新冠肺炎患者死亡人數增加，「指揮中心仍存在」就是國內超額死亡的最大問題，其實常規流感化防疫之後，根本已經不需要指揮中心，他覺得最佳的解散時機是7月16日，到時民進黨也能提名陳時中參選台北市長。

至於國內疫情方面，指揮中心昨日（6日）公布台灣首2例BA.5本土個案，引發社會關注。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，BA.5傳播力超強，R0值超過12，1人可以傳染12人，現在要觀察看看有沒有散出去。另外，他也提到本土疫情的奇怪點，「正常應該要下降了，但還是有3萬多例，這是一個隱憂，不排除社區早有變異株在傳播。」

精神科醫師沈政男也預測，現在大家都在講，全台再來能否跌破萬例是一個問號了，目前看來8月初是最有可能的，如果沒有，那就是沒有了，因為再來BA.4、BA.5就會拉高確診曲線。