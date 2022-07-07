　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首現BA.5本土　醫示警恐爆發時間：回到單日5萬例

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。對此，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，可能8月中BA.5大流行、爆發的機會較高，恐回到單日新增5萬例確診，至於會不會更高，他不敢講。

該起BA.5群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

▼新增2例本土BA.5關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼7/6新增2例本土OmicronBA.5關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，可能是車窗緊閉通風比較差一點；兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，各自在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

羅一鈞另公布本案未造成社區傳播原因，兩名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。

BA.5入侵台中，台中市副市長令狐榮達指出，目前該家庭只剩一位家人還在居家照護，其他均已解除隔離，衛生局已進行詳細疫調、追蹤採檢，目前尚無擴散風險。他也提醒市民，BA.4、BA.5致重症機率沒有明顯較高，但傳染力極強，提高疫苗覆蓋率可以有效降低社區傳播的威脅。

對於出現首起BA.5本土病例，《聯合新聞網》報導，黃立民指出，因近期確診人數和打疫苗的民眾都不少，加上本土疫情剛過高峰，至少還有一個月的「蜜月期」，等到民眾「抗體防火牆」變弱，可能8月中BA.5大流行、爆發的機會較高，恐回到單日新增5萬例確診，至於會不會更高，他不敢講。

▼接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
首現BA.5本土　醫示警恐爆發時間：回到單日5萬例
今「小暑」午後防大雨　有成颱訊號時間曝！最新模擬出爐
英國政壇朝野逼宮　首相強生拒下台排除提前大選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清冠一號「自費內幕」曝　醫界爆：影響西藥商利益被檢討

BA.5侵台！超強傳播力可1傳12　專家曝「詭異隱憂」：社區恐早有了

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事：別以為得過不會再得

周杰倫《最偉大的作品》4大彩蛋曝光　藝術造詣真的高

首現BA.5本土　醫示警恐爆發時間：回到單日5萬例

BA.5爆5人群聚！QA秒懂「症狀、感染途徑」　社區風險曝光

今「小暑」午後防大雨　有成颱訊號時間曝！最新模擬出爐

「重機雙鬼」19秒逆向狂飆破解區間測速　騎士傻眼：還想上國道？

新手上路最大惡夢！他開車遇1情況「壓力山大」：駕訓班練心酸的

奇葩妹轟男友丟下她騎車環島　原因曝光被罵翻 ：公主病太嚴重

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

海邊沙子太燙爸爸心疼 肩扛32kg瓦斯桶走上岸

清冠一號「自費內幕」曝　醫界爆：影響西藥商利益被檢討

BA.5侵台！超強傳播力可1傳12　專家曝「詭異隱憂」：社區恐早有了

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事：別以為得過不會再得

周杰倫《最偉大的作品》4大彩蛋曝光　藝術造詣真的高

首現BA.5本土　醫示警恐爆發時間：回到單日5萬例

BA.5爆5人群聚！QA秒懂「症狀、感染途徑」　社區風險曝光

今「小暑」午後防大雨　有成颱訊號時間曝！最新模擬出爐

「重機雙鬼」19秒逆向狂飆破解區間測速　騎士傻眼：還想上國道？

新手上路最大惡夢！他開車遇1情況「壓力山大」：駕訓班練心酸的

奇葩妹轟男友丟下她騎車環島　原因曝光被罵翻 ：公主病太嚴重

清冠一號「自費內幕」曝　醫界爆：影響西藥商利益被檢討

BA.5侵台！超強傳播力可1傳12　專家曝「詭異隱憂」：社區恐早有了

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來…2歲愛女患唐式症

狂讚周杰倫新歌　五月天阿信「火竟燒到身上」深夜急澄清！

半年來竟是美西線運價跌幅最小　本月中漲價計畫估在8月初有望實現

泰迪投球手抖不停引惹議：我故意的啦！

江坤宇當年打擊評價普通？「小可愛」 蛻變「小可怕」關鍵

與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架

民眾黨「新竹、基隆市長」參選人曝光！　最快下週宣布

林智堅論文門揭開回流教育內幕　學者：官越大大學越愛收

吳宗憲硬傳授坤達「生子妙方」　讚柯佳嬿美「快撲倒！撂倒！」

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

國三生驚見房內有「鬧鐘針孔」！網看細節傻了

學霸曬27年前聯考准考證！六年級想起1規定狂抖

奇葩妹轟男友騎車環島不載　原因曝光被罵翻

BA.5入侵台中！一家三口自美返台　接機親友也感染

台中永豐棧出清飯店備品　羽毛被一件只要600

明迎小暑「4生肖」財運開始轉旺！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

重機逆向躲測速　遭灌爆：想上國道？

香港檢出「台灣1個芒果」確診！農委會回應了

新手上路最大惡夢！他曝1情況壓力山大

更多熱門

相關新聞

通膨率3.59%近14年來新高　蘇貞昌：政府補助大增加減少衝擊

通膨率3.59%近14年來新高　蘇貞昌：政府補助大增加減少衝擊

主計總處公布6月消費者物價指數，通膨率升至3.59%，為近14年來新高。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣這幾年經濟條件跟基本盤都非常地好，政府也會用盡全力，同時也盡量把對民眾的補助、對年輕人、租屋族的補助大大增加，就是希望能夠讓民眾在疫情跟戰爭影響下，能夠愈減少衝擊愈好。

南韓首批旅行團睽違2年抵達日本

南韓首批旅行團睽違2年抵達日本

南投+688！暖心藥師送藥到府止咳

南投+688！暖心藥師送藥到府止咳

桃市+3687例個案　7/11推Novavax疫苗接種專案

桃市+3687例個案　7/11推Novavax疫苗接種專案

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7/23開打

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7/23開打

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃立民

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

台灣年輕乳癌多！醫點名3大元凶　見「1外食動作」搖頭了

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

把11歲外甥女「獨留」哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

Jessi簽給PSY「3年內數次送醫吊點滴」　正式宣佈離開公司了！

李沛旭低調結婚！　前女友蔡淑臻大方回應了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面