首現BA.5本土　醫示警恐爆發時間：回到單日5萬例

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心6日公布首度出現2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。對此，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，可能8月中BA.5大流行、爆發的機會較高，恐回到單日新增5萬例確診，至於會不會更高，他不敢講。

該起BA.5群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

▼新增2例本土BA.5關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）



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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，可能是車窗緊閉通風比較差一點；兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，各自在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

羅一鈞另公布本案未造成社區傳播原因，兩名本土個案分別為家管與在家工作者，可傳染期間也幾乎沒有外出，「這也是這件事比較特殊的地方」。

BA.5入侵台中，台中市副市長令狐榮達指出，目前該家庭只剩一位家人還在居家照護，其他均已解除隔離，衛生局已進行詳細疫調、追蹤採檢，目前尚無擴散風險。他也提醒市民，BA.4、BA.5致重症機率沒有明顯較高，但傳染力極強，提高疫苗覆蓋率可以有效降低社區傳播的威脅。

對於出現首起BA.5本土病例，《聯合新聞網》報導，黃立民指出，因近期確診人數和打疫苗的民眾都不少，加上本土疫情剛過高峰，至少還有一個月的「蜜月期」，等到民眾「抗體防火牆」變弱，可能8月中BA.5大流行、爆發的機會較高，恐回到單日新增5萬例確診，至於會不會更高，他不敢講。

▼接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）

