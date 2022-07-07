論文抄襲風暴延燒　桃園藍營：林智堅誠信破產鄭文燦快切割

▲林智堅論文抄襲風波疑點重重，桃園議員林政賢呼籲：「暫緩辭職」。（圖／林于翔提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨徵召2022桃園市長參選人、新竹市長林智堅深陷論文風暴，引發各界熱議。桃園市議會國民黨團7日將於市議會召開記者會，以論文抄襲風波疑點重重，要求市長鄭文燦不應護短，立即切割誠信可能破產的林智堅！其中，藍營、也是宗親的市議員林政賢建議林智堅，7月8日不要請辭新竹市長，以免落得雙頭空。

林政賢進一步指出：林智堅日前才宣布將於7月8日辭職，投入桃園市長選戰，未料論文風暴加劇，「根據地方制度法，市長戶籍遷出行政區4個月以上即喪失資格，如果林智堅把戶籍遷到桃園，等到8月登記成為候選人後，再遷回新竹市，只要時間沒超過四個月，就可以繼續擔任新竹市長。」因此呼籲林智堅在論文問題未釐清前，暫緩辭職。

知名網紅「村長」的市議員詹江村則在臉書發文道：我去林智堅的臉書，有關抄襲論文，貼文底下回應。沒想到，在林智堅的臉書，我還能得到1374個讚。這個讚數，破了我到別人臉書互動的數量。詹說：可見社會大眾，對於林智堅的解釋，完全無法接受。看來林智堅的信任度正在雪崩中。

電視名嘴的市議員黃敬平說：王鴻薇議員具名揭發林智堅的論文抄襲，林僅以舊聞一語混過，如果沒問題，怎麼連錯字都跟著「將錯就錯」抄襲無誤？黃敬平指出：「論文門」使林智堅長期形塑、經過包裝的形象一夕破功！

市議員舒翠玲認為，「誠信」是政治人物需具備的基本條件。林智堅「論文門」台大應公開說明一下？！