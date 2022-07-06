快訊／林智堅論文與竹科報告雷同涉侵權　竹科管理局：將請中華大學說明

▲林智堅召開記者回駁斥論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）



記者杜冠霖／綜合報導

針對新竹市長林智堅中華大學碩士論文遭台北市議員王鴻薇踢爆，與竹科管理局的研究報告有高度雷同，竹科管理局6日晚間發聲明表示，依合約規定本案之智慧財產權歸屬竹科管理局，將儘速函請中華大學提出詳細說明。

竹科管理局表示，為強化施政服務，以委託方式請學術機構進行研究，藉由研究成果進行政策研析，以期精進政策制訂。為保障本局有使用學術機構研究相關資料及成果之權利，因此與受委託機構(並非個人)簽訂的合約中皆訂有相關規範：

「…廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。…」。

管理局指出，為了解竹科週邊居民觀感，藉以持續改善竹科營運機制，打造與環境共榮共好的關係，本局於96年12月依採購法規定與中華大學針對上述目的進行委託研究(以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度)並完成簽約，履約起迄日期為96年12月24日至97年6月15日，依合約規定本案之智慧財產權亦歸屬竹科管理局。

管理局表示，為釐清最近相關媒體報導對本案之疑義，本局將儘速函請中華大學就其是否依合約書規定辦理，提出詳細說明，作為續處之參據。