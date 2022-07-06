林智堅碩論遭控抄襲　是否下架「國圖回應這單位決定」

▲林智堅召開記者駁斥論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者許敏溶／台北報導

新竹市長林智堅獲黨內提名，將代表民進黨參選2022桃園市長，但爆出論文抄襲疑雲，更有民眾質疑為何林智堅的碩士論文為何沒有開放紙本下載，國家圖書館今（6日）表示，國圖有收藏林智堅的兩本紙本碩士論文，但僅有一本獲授權可下載電子版，另一本未獲作者授權，是否要撤下上述兩本論文，要由原授予學位的學校進行處理後，再通知國圖作後續處置。

將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，今天更對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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目前國圖收藏林智堅的《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》、《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為》兩本碩士論文，但外界質疑為何兩本論文為何沒有同時可下載電子版。

▲國家圖書館有館藏兩本林智堅的紙本碩論。（圖／記者陳明仁攝）

國圖表示，林智堅的兩本碩士論文，國家圖書館均有紙本館藏，民眾若有需要可到館調閱，其中前一本（《以TCSI模式評估》）已獲作者授權，可下載電子版，但另一本則未獲得作者授權，故未提供電子版本下載。

對於目前林智堅論文爆發抄襲，是否可能撤下上述兩本論文，未來如何把關論文，國圖表示，有關論文認定相關問題，依照「學位授予法」，權責單位為原授予學位學校，由該校進行處理後，再通知國圖作後續處置，而國圖僅是典藏單位，若有論文相關問題，仍應依「學位授予法」，由該畢業生所屬學校進行後續處理。

