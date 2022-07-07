學霸曬27年前「聯考准考證」！六年級想起1規定狂抖：都不敢亂猜

▲有網友分享民國84年度的大學聯考准考證，掀起不少6年級生共鳴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣的升學制度一再改變，大學多元入學方案自2002年開始實施後，聯考制度就走入歷史。一名女網友近日在整理房間時，意外找到自己在民國84年時的大學聯考准考證和成績單，將畫面PO上網後引發網友共鳴，更有不少過來人對於「寫錯會扣分」的制度印象深刻，直呼當年考試「都不敢亂猜」。

一名女網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO出民國84年度的大學聯考准考證和成績單，只見她身為第一類組，除了要考國文、英文、歷史、數學、地理等科目外，還要考「三民主義」，雖然至今已經27年，但還是勾起她不少回憶，感嘆「一試定終身的年代，原來它一直跟著我輾轉遷徙數十載，顛沛流離。」

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文章曝光後，馬上也讓不少同齡網友回應，「這屆的考生是我家小孩公民課本上寫的『最多考生的一屆』」、「當年社會組錄取率不到30%」、「300多分沒有學校的年代」，有網友也好奇，原PO最後成績為何？原PO則稱，「吊車尾，太丟人，故意遮住啦」，但馬上也有學弟爆料，「學姐，這個成績還吊車尾？民國84年中興法商欸」。

另外，不少人也提到當時的考試「寫錯會扣分」，紛紛留言「大學聯考，寫錯還要扣分的年代」、「寫不給分，寫錯要倒扣，最後沒有負分就是0分，大學聯招不像高中，可以亂答題」、「有倒扣真的很難」、「寫錯要倒扣1/3，都不敢亂猜…有單選也有複選題」

還有許多網友也提到當時要考三民主義，「對齁，那時候還要考三民主義，想一想還真的諷刺」、「三民主義就是最啦嘰的科目」、「考三民主義的最後一屆，讚」、「三民主義申論題是夢魘，又臭又長」、「三民主義有申論題跟簡答題…背的東西比公民還多」。

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