陸高考報名人數1078萬人創歷史新高　8省份「3+1+2」新模式試行

▲大陸高考報名人數1078萬人再創新高。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021高考將於7日及8日舉行，根據今（2）日公布的數據顯示，今年高考報名學生達1078萬人，再度創下歷史新高。此外，大陸教育部自2014年起進行招考制度改革，包括河北、遼寧及重慶在內等8省份為第三批綜合改革省份，考試內容將採「3+1+2」模式試行。

▲大陸2020高考受疫情影響延後一個月實施。（圖／記者任以芳攝）

《人民網》報導，8省份的考試方案為「3+1+2」模式。其中，「3」為所有學生必考的統考科目語文、數學、外語；「1」為首選科目，考生須在物理、歷史科目中擇一；「2」為再選科目，考生可在化學、生物、思想政治及地理等4科目中選擇兩科。

相較於2020年的高考報名人數1071萬人，2021年的報名人數達1078萬人，足足增加近7萬考生，同時創下歷年考生最多紀錄。以單一省份來看，人口大省河南的報考人數為104.6萬人，連續三年破百萬，持續制霸考生人數榜。

受新冠肺炎疫情影響，大陸2020年高考曾因此往後延期一個月，不過，2021年在疫苗施打及疫情防控有成的情況下，高考時間回復至6月7日及8日舉行 。