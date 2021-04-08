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20.2萬人報名的國中會考5月登場　准考證明日寄發

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲110年國中會考准考證明日寄發。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

110年國中教育會考將於5月15日、16日舉行，教育部說明，准考證將於明（9日）寄發，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

經全國試務會統計，全國18考區包含大陸考場總報名數共計20萬2547人，集體報名者佔多數達20萬0940人、個別報名者1607人。教育部提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月12日、13日申請更正，集體報名考生向就讀國中申請，個別報名考生則向考區試務會申請；准考證如有毀損或遺失，考生於考試當日攜帶身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向各考場試務中心申請補發。

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全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請考試服務，包含試題本別、作答方式、試場安排、輔具等項目。國中教育會考網站「應考服務」網頁，已建置各項考生應試程序及注意事項等，可供參考。

教育部指出，國中教育會考係依據國民小學及國民中學學生成績評量準則辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，因此，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。有關110年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站）、國中教育會考全國試務會網站查詢。
 

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