私校招生採「大型小聯考」！　教長說重話了：蔚為奇觀

▲潘文忠認為，招生亂象確實扭曲了國民教育本質。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

不少私校至今仍進行基本學力測驗，變相辦理入學考試，立法院教育及文化委員會今（22日）審查私立學校法，到底要怎樣才能解決貴族學校招生亂象？教育部長潘文忠表示，教育部支持修法，因對於過度被扭曲，甚至影響學生在初期學習階段，要以學科表現來爭取入學，已違背國民教育本質。

潘文忠指出，評估私校法修法草案，針對國民教育階段，確實屬於一般基礎教育，此過程發現私校法在之前修法過程中，有些應考量到教育均衡的方式入學，但有些學校曲解了，變成主要進入國中小私校以小型聯考進行招生策略，嚴重扭曲國民教育本質，而有委員關切提出修法方向，這部分能讓教學正常，不以偏過度，只是用學習成就表現，來作為國中小入學依據。

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被問支持修法？潘文忠強調「支持」，國民教育基本精神本質跟維護是教育部一慣立場，對於過度被扭曲，甚至影響學生在非常初期學習階段，以學科表現爭取入學，已違背國民教育本質。

立委提案提到，為確保教育品質公共化，落實國中小正常教學，私校入學應比照公立，由各縣市教育局處設計系統，採取統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班等，並嚴加查察辦學。

立委李德維認為，教育部應詳細調查有哪些私校有問題並違反公平教育，實際去抓去、解決，而不是只修法牽連其他學校，並問到底現在法規是否准許私校這樣做？潘文忠說，依現行私校法是不受規定，但以國民中學入學本來採取「各種型態」方式，事實上就是「考試招生」，其實就是違背了教學正常化。

潘文忠強調，法是源頭，沒有做適切調整，很多私校只是依程序做完法給予的權限，這是現在真正大問題，有幾個區域國中入學就是「大型小聯考」，說實在蔚為奇觀，若這不修法，學校也可完完全全繼續這樣做。