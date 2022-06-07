陸1193萬學生進入「高考時間」　首日警車前後押運試卷進考場

▲北京市運送高考試卷的車輛陸續前往考場。（圖／翻攝北京青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（7）日進入「高考（普通高等學校統一考試）時間」，共有1193萬名考生，創下歷年報考人數新高。北京市海澱區教育招生和考試中心5時許便陸續開入運送試卷的車輛，隨後在前後各一輛警車的護送押運下，運往海澱區各個考場。

▲警方戒護運送試卷的車輛。（圖／翻攝北京青年報）

《澎湃新聞》報導，2022年北京市高考報名人數為5.4萬人，共設99個常規考點，分別設在18個考區，主要安排能夠正常參加考試的考生。此外，北京還設有封管控區考點，用於安排高考期間處於封控區、管控區的考生，並為考生提供「吃住行考」一體化的考試保障。

為保證考試公平性，運送試卷的車輛不僅由兩輛警車戒護，每輛車上均加裝定位系統，指揮中心可即時透過螢幕監控每輛車從運送試卷到各考點的全過程，此外，考場也由警方佈置防竊聽、防電子設備干擾系統等。

▲北京市考試中心外排隊等待運送試卷的車輛。（圖／翻攝澎湃新聞）

2022年北京高考於6月7日至10日進行，其中，7日至8日為大陸全國統一高考時間，考試科目為語文、數學、外語3科；9日至10日為普通高中學業水平等級性考試時間，考試科目為思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物6科，考生自主選擇3科參加考試。

大陸高考考生一般分為應屆畢業生和往屆重考生，本屆高考河南省報考人數為125萬人，往屆生高達50萬人，佔比40%。其餘省份往屆生的佔比約在20%左右，其中，廣東省考生為77.96萬人，往屆生14萬人；河北省62.5萬考生，往屆生近12萬人，佔比近20%。