桃園+3687！7／11開設26接種站　Novavax疫苗免預約注射

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，首批Novavax疫苗到貨後，市府預計7/11推Novavax疫苗接種專案，全天開設26處社區接種站。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

依據中央流行疫情指揮中心今（6）日公布桃園市新增3,687例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，首批Novavax疫苗到貨後，將提供18歲以上民眾第1、2劑、基礎加強劑、第3、第4劑接種，也可與其他廠牌疫苗交替使用。市府預計7月11日全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，可提供2萬5,000人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段，呼籲符合資格市民踴躍接種。

王文彥說，今天桃園市新增3,687例本土確診個案，相較於昨（5）日3,117例，桃市疫情單日增加18.29 %，其中65歲以上個案占6.57 %、18歲以下個案占20.42 %；全國今天則是新增3萬4,499，較於昨日3萬5,914例，下降約3.94 %，疫情已穩定收斂，整體趨勢緩慢往下。

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▲桃園市政府預計7月11日推Novavax疫苗接種專案，全天開設26處社區接種站，圖為市長鄭文燦之前視察社區接種站運作情形。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，首批Novavax疫苗到貨後，將可提供18歲以上民眾第1、2劑、基礎加強劑、第3、第4劑接種，亦可與其他廠牌疫苗交替使用。此外，市府規劃於7月11日（週一）全天（8:00-12:00、13:00-16:00）開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場發放號碼牌接種，預計提供2萬5,000人次接種量能，全市13區衛生所也將依服務量能開設疫苗門診時段，籲請符合資格市民接種。

王文彥還說，為提升民眾保護力，市府在今7月6日、8日與9日，全天開設26處社區接種站提供接種服務，今（6）日提供BNT與高端疫苗、8日與9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格都可前往施打。

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