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屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7／23開打

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣6日新增1362例本土確診個案，首批可供6個月到5歲幼兒接種的莫德納疫苗已抵台，預計7月23日至24日於屏東基督教醫院施打專屬兒童疫苗，另縣府也將於本週六(9)日上午在屏東火車站及各鄉鎮衛生所開設Novavax疫苗隨到隨打，火車站將開放500個名額，請民眾把握機會。

縣府表示，若未及於屏東基督教醫院施打疫苗的嬰幼兒童，家長可帶至縣內32家小兒預防接種合約醫療院所、33鄉鎮衛生所疫苗門診接種，採預約制。而目前全縣6個月到5歲幼兒共計29195名，醫療院所每週可施打量能為9770人，預估2至3週即可施打完成接種。

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衛生局表示，Novavax疫苗提供18歲以上民眾施打，且無論前兩劑疫苗廠牌為何，都可以混打，常見疫苗副作用為注射部位發紅、疼痛、腫脹、疲勞、頭痛、肌肉酸痛等，相對嚴重過敏反應很少見，即使發燒比例也不超過2~3%，建議孕婦、哺乳期婦女若經過醫師評估，接種疫苗的效益大於風險時，應盡速施打疫苗，提升自我保護力。

根據衛生局統計，屏縣今年至7月5日疫苗施打總接種劑次1938814，第1、2、3、4劑施打率分別為88.88%、82.14%、66.59%、3.31%。再次提醒65歲以上長輩和55歲以上原住民，於7月底前打疫苗皆能領500元禮券與2劑快篩試劑。

截至7月6日，縣內居家隔離現管人數1791人，解除隔離719人；居家照護累計109030人，解除102310人，現管6720人。

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