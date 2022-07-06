桃園白車突撞對向轎車卡橋墩　駕駛酒測超標「只喝2瓶維士比」

▲林姓男子5日下午大雷雨期間開車行經桃園區大興路橋，失控撞上對向轎車，嚇壞開車的一對母子。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子5日下午開車行經桃園區大興路橋時，突然失控撞上對向轎車再撞上橋墩卡在橋上車道，不但嚇壞轎車上一對母子，也造成嚴重交通阻塞，員警在大雨中處理時，林男辯稱是大雷雨導致視線不明釀禍，警方進行酒測時，其酒測值高達每公升0.53毫克，明顯超標，林才改口辯稱在工地喝了2瓶維士比，警方偵訊後將林依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，5日下午2時30分許，桃園警察分局同安派出所接獲報案指稱，大興橋上有車輛失控撞擊對向轎車，再撞擊橋墩卡在車道上事故，警員羅淯駿趕往處理，肇事駕駛27歲的林姓男子辯稱，因下大雨工地下午休息，他開車沿大興路往春日路方向行駛回家，因雨勢過大視線不佳，不慎打滑失控撞到對向轎車。這起車禍造成轎車內一對母子飽受驚嚇，所幸均未受傷。

員警對林男進行酒測，酒測值竟高達每公升0.53毫克，已明顯超標。林辯稱上班期間喝了2瓶維士比，下午停工後直接開車回家，因太疲倦打瞌睡，車輛向右偏移到人行道，順勢往左打方向盤，才失控撞上對向轎車與橋墩，這場意外讓大興路嚴重雍塞，員警找來吊車將肇事車輛移除後，才恢復交通順暢，警方偵訊後將林男移送桃檢偵辦。

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