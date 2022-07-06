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桃園白車突撞對向轎車卡橋墩　駕駛酒測超標「只喝2瓶維士比」

▲桃園市林姓男子5日下午大雷雨期間開車行經桃園區大興路橋上失控撞上對向轎車，嚇壞開車的一對母子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林姓男子5日下午大雷雨期間開車行經桃園區大興路橋，失控撞上對向轎車，嚇壞開車的一對母子。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子5日下午開車行經桃園區大興路橋時，突然失控撞上對向轎車再撞上橋墩卡在橋上車道，不但嚇壞轎車上一對母子，也造成嚴重交通阻塞，員警在大雨中處理時，林男辯稱是大雷雨導致視線不明釀禍，警方進行酒測時，其酒測值高達每公升0.53毫克，明顯超標，林才改口辯稱在工地喝了2瓶維士比，警方偵訊後將林依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子5日下午行經桃園區大興路橋上失控撞上對向轎車與橋墩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，5日下午2時30分許，桃園警察分局同安派出所接獲報案指稱，大興橋上有車輛失控撞擊對向轎車，再撞擊橋墩卡在車道上事故，警員羅淯駿趕往處理，肇事駕駛27歲的林姓男子辯稱，因下大雨工地下午休息，他開車沿大興路往春日路方向行駛回家，因雨勢過大視線不佳，不慎打滑失控撞到對向轎車。這起車禍造成轎車內一對母子飽受驚嚇，所幸均未受傷。

▲桃園市林姓男子5日下午大雷雨期間開車行經桃園區大興路橋上失控撞上對向轎車與橋墩，警方到場後現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警對林男進行酒測，酒測值竟高達每公升0.53毫克，已明顯超標。林辯稱上班期間喝了2瓶維士比，下午停工後直接開車回家，因太疲倦打瞌睡，車輛向右偏移到人行道，順勢往左打方向盤，才失控撞上對向轎車與橋墩，這場意外讓大興路嚴重雍塞，員警找來吊車將肇事車輛移除後，才恢復交通順暢，警方偵訊後將林男移送桃檢偵辦。

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