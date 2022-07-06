基隆+449！專責病房空床率66.1%　林右昌：床數將進一步調整

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例新增3萬4499例，其中基隆新增449例，市長林右昌指出，專責病床的空床率達6成6，為了讓本市醫療資源有效運用，同時減輕醫護人員負擔，本市專責病床將在今天進一步調整。

林右昌表示，由於本市疫情明顯趨緩，4家專責醫院的專責病床已經數次調整，今日長庚醫院再向衛生局申請將一般專責病房調降為一般急性病房的10%、專責ICU由14床調降為6床；另外三總基隆分院及礦工醫院也分別申請將一般專責病房由9床及4床、調降為3床及2床，預計都會在今天審核完成。

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有關本市疫情部分，基隆市今日449名確診人數中，包括外縣市通報85例，佔18.93%；其中女性232人、男性217人；若以年齡別區分，以35-44歲最多，有85人、占18.93%，25-34歲84人次之、占18.71%；至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有25人、6歲以下有28人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房180床，目前收治61人、空床119床，空床率66.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症28名、中症17、輕症10名；部立基隆醫院：輕症5名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬9237人，利用快速通道的有3萬3281人，有6萬2587人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬7544人，條件不符合則有1萬5043人。

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