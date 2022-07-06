南投+688！確診長輩住居處偏僻　暖心藥師扮柯南送藥到府止咳

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數688例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數688例，截至7月5日累計確診人數6萬930例，居家隔離人數1861例，今日解除隔離人數571例，居家照護人數3553例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡6人，包括80至89歲4人、70至79歲1人、50至59歲1人，其中4人患慢性病，未接種疫苗2人、1劑1人、3劑3人，累計死亡192人。

新冠肺炎疫情漸趨平緩，南投縣衛生局指出，全縣幅員廣闊、老年人口多、大眾交通不便，13鄉鎮市衛生所肩負守護社區民眾健康的重任；衛生所藥師們更是扮演白天從藥品調劑、口服抗病毒藥物調劑諮詢、快篩試劑及口罩販售、隨叫隨到的送藥到府服務，到了晚上更化身成疫調專家的角色，像「家庭小天使」一般，不分晝夜、默默守護著鄉親。

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▲南投縣13鄉鎮市衛生所藥師在疫情期間扮演多工多勞角色。（圖／南投縣政府提供，下同）

鹿谷鄉衛生所藥師廖宜敬回顧，曾有一位確診的阿婆咳到胸痛，在他送藥完後第2天打電話來，很激動地感謝他送藥、教她如何服藥，讓她止咳止痛，廖宜敬也提醒阿婆一定要照療程吃完5天的量，避免病毒反彈；「偏鄉地區民眾住址很難找，送藥過程就像偵探尋人一樣，但想到確診者可能正忍著發燒、猛咳，在家等待藥品，最後能找到住居處、幫助患者，就像照顧自家長者一樣感到欣慰、所有的疲憊感都消失了。」

中寮鄉衛生所藥師王森榆也說，迅猛疫情一直衝擊著醫療資源不足的偏鄉，但只要能陪伴鄉親們順利渡過疫情難關，一切辛苦都值得。

衛生局長陳南松感謝13鄉鎮市衛生所的藥師及本縣藥師公會全體會員們，除了本業的藥物調劑與諮詢，在疫情嚴峻期間願意不辭辛勞、無私付出奉獻，在地方基層發揮全方位功能，守護鄉親健康；他也提醒確診民眾，若經醫師診療評估符合口服抗病毒用藥資格條件，應把握5天黃金期儘速投藥，以降低感染後的死亡率。