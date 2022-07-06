臉書PO「妳是薪水小偷？」還指名　2憲兵女士官罵女上士慘了

▲憲兵現役黃姓女士官與吳姓女上士有嫌隙，去年7月間黃女唆使何姓女士官於臉書《靠北長官2020》上傳「妳是薪水小偷」等帶有諷刺性文字，吳女憤而提告。（圖／翻攝自臉書《靠北長官2020》）

記者沈繼昌／桃園報導

在國防部某憲兵營區服役的現役黃姓女士官，因與直屬吳姓女上士在軍中管理上有糾紛，去年7月間黃女唆使何姓女士官於臉書《靠北長官2020》專頁上傳帶有侮辱性文字，點名吳姓女上士「妳是薪水小偷？」等語，供不特定訪客瀏覽，吳女察覺後報警提告；桃檢複訊時，何女坦承犯行，辯稱是受黃女唆使所為，黃女則否認犯行，檢方偵結依觸犯陸海空軍刑法之公然侮辱上官與加重誹謗等罪嫌，將黃女、何女提起公訴。

檢警調查，25歲的黃姓女士官與何姓女士官為國防部某憲兵營區現役軍人，吳姓女上士則為2人之上官，黃女與吳女在軍中管理上有糾紛，黃女於去年7月16日上午7時至9時之間，唆使何姓女士官於臉書《靠北長官2020》專頁投稿，以手機登入臉書後上傳帶有侮辱與諷刺性文章「親愛的上士班長，白天課剪紙需量耳溫噴酒精，卻不會正式告報詞還有檢查手機MDM？三不五時說要回家增產報國，都沒看到妳的資產，爽領國家薪水，請問妳是薪水小偷嗎？」「聽說無線電還不會用，行車教育安全也不會呢，請問妳是3C小偷嗎？」等語，吳女則於同年月20日在桃園住家休假時察覺，憤而向桃園警方報案提告。

桃檢複訊時，何姓女士官坦承曾以手機上傳文章到臉書《靠北長官2020》專頁之事實，當時係受黃姓女士官唆使，且上傳時黃女就在身旁；黃女則否認有唆使何女上傳相關文章到臉書之犯行。吳女則提供上傳文章之截圖與《靠北長官2020》專頁內容佐證，另國防部也提供黃、何2女在國防部大廳接哨與下哨時一起離開國防部大廳監視畫面之事實。

桃檢認為，何女所為係觸犯陸海空軍刑法第52條第3項、第2項之以文字公然侮辱上官及刑法第309條第1項之公然侮辱、第310條第2項之加重誹謗等罪嫌，同案之黃女教唆何女為上述罪嫌，檢方從重之加重誹謗罪嫌將2人提起公訴。

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