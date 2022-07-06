林智堅陷抄襲風波影響選情？　鄭文燦：內部民調已最多領先10%

▲林智堅論文遭爆料抄襲，桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，這是選舉操作，台大與中華大學教授都已說明沒有涉及抄襲，為了選舉去無限上綱與抹黑是負面選舉的最壞示範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對林智堅論文抄襲風波，桃園市長鄭文燦今（6）日受訪時表示，這是選舉的操作，台大及中華大學的指導教授都已經說明沒有涉及抄襲，甚至台大說林智堅論文是原創；鄭文燦認為，為了選舉去無限上綱、無限抹黑，這是負面選舉最壞示範。

對於媒體詢問林智堅身陷論文的抄襲風波，有媒體網路投票，張善政的支持度直線攀升是林的兩倍，市長如何看這件事情？

鄭文燦指出，這是選舉的操作，台大的指導教授及中華大學的指導教授，都已經說明沒有涉及抄襲，甚至台大說林智堅市長論文是原創，另外一個研究生是參考他原創的論文，中華大學的指導教授也說明，從委託研究案開始林智堅就有參與，後來他是論文的主要撰寫者，參考自己所做的問券調查的結果。我想為了選舉去無限上綱、無限抹黑，這是負面選舉的最壞示範，我覺得不需要用網路的民調去操作這種話題。

鄭文燦強調，據他的了解，林智堅的民調是蠻穩定領先張善政，這樣的抹黑只是讓各自的陣營強化認同度，我們這個社會應該是要有一個理性競爭，而不是陷入這種抹黑比賽，到目前為止我們不曾針對對手，提出任何這種負面抹黑與這樣的指控。

鄭文燦還說，目前論文的事件，其實是打過了一輪，用原來的材料再打一輪，明明指導教授都已經說的這麼清楚了，大家還是去質疑到指導教授、質疑到學校，為了選舉要去毀壞所有的價值，這是沒有必要的。

媒體也詢問，藍營好像有毀林三部曲，目前林被徵召到現在才第三週而已，就已連續攻擊，是不是代表林的氣勢是不錯的？

鄭文燦強調，主要原因是因張善政民調落後，且落後的差距在擴大，我們自己內部呈現的民調，為了要讓團隊保持兢兢業業、保持步步為營態度，我們本來是沒有公布的，目前其實是從百分之三到百分之六到將近百分之十，所以林智堅的選情是穩定的，也拉出差距，對手陣營或他們的側翼才一開始就採取抹黑戰的做法，其實這不是好的做法。學校的指導教授都已經說的這麼清楚，連指導教授也要一起批判，我覺得是因為選舉想把所有我們可以信賴的價值，都要一次抹殺掉，這完全不符合我們民主社會的原則。

此外，媒體最後詢問，是否支持林智堅捍衛清白去提告？

鄭文燦說，林會去提告，昨天就說會去提告，當然會透過司法過程呈現完全的真相，這沒有問題，本來林智堅市長一開始就是坦蕩蕩，也坦白的說明，兩個碩士論文的撰寫過程以及指導教授指導過程，他說的非常清楚，並沒有任何的隱瞞。

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