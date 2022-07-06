時力前主席徐永明索賄判7年　黃國昌：心情一時難以平復

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者劉昌松攝）



記者蔡佩珈／台北報導

太平洋流通公司前董事長李恆隆為取得SOGO經營權，向民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明與時代力量時任黨主席徐永明行賄。台北地方法院6日宣判，蘇震清、徐永明等人7年至10年不等刑期。對此，時代力量前立委黃國昌6日透過臉書發文表示，一審宣判結果令他非常難過，自己所認識的徐永明不是這樣的人。

李恆隆被控涉長期行賄多位跨黨派立委，企圖施壓經濟部或推動修法以便重掌SOGO百貨經營權，前年被起訴涉犯行賄等罪嫌，李恆隆認罪並自稱受害人求輕判。台北地院6日判決，涉收賄2580萬元居冠的蘇震清判刑10年，涉收賄790萬元的廖國棟8年6月，涉收賄100萬元的陳超明7年8月，涉收賄200萬元的徐永明7年4月，均可上訴。

黃國昌說，看到Sogo案一審宣判結果，心情一時難以平復。與徐永明相識30年來，知道他推動社會改革、追求正常國家，向來盡心盡力，「此時此刻，非常難過」。

不過，黃國昌表示，公平正義與廉能政治是自己向來堅持的價值，不會因為任何黨派或是個人，而有所妥協或改變，尊重司法裁判與當事人上訴的權利，也相信司法終究會給人民應得而公正的判決。