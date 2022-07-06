徐永明涉貪遭判7年4月徒刑　時力深自檢討：概括承受所有政治責任

▲前時代力量立委徐永明。（圖／記者黃哲民攝）



記者林銘翰／台北報導

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，台北地院6日判處前時代力量黨主席、立委徐永明7年4月徒刑。對此，徐永明稍早透過聲明回應，對於今天的判決深表遺憾，因為將會爭取上訴審；時代力量則說，未來將持續深自檢討，概括承受所有的政治責任。

李恆隆涉嫌利用是知管理顧問公司總經理郭克銘行賄徐永明、無黨籍立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟等人，台北地院6日罪判處蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、徐永明7年4月徒刑。

時代力量發布聲明回應，徐永明涉及的司法案件，在今天一審宣判，時代力量尊重法院的判決結果。有關今天的判決結果，時代力量將持續深自檢討，概括承受所有的政治責任，並且以此作為時代力量全體夥伴的警惕。

時代力量指出，兩年前全體黨員和支持者共同經歷備受質疑的艱難時刻，但是大家不會放棄，同時也謝謝每一位相信、鞭策時代力量的朋友，「因為有您，我們不會懷憂喪志；因為有您，我們仍然奮勇向前」。

時代力量強調，他們知道在爭取信任的過程中，需要無比堅定的意志，更要虛心接納各界的批評與指正，清廉是時代力量堅守的價值，「我們深知所乘載的期許與信念，未來亦會繼續堅持，回應社會的期待」。

徐永明稍早則透過時代力量國際部主任、台北市議員參選人劉仕傑回應，他對於今天的判決深表遺憾，因為自己從政以來未忘初衷，深信自身清白，因此未來將會爭取上訴審，相信司法終將還以公道。



另外，邱顯智稍早也透過影片向媒體表示，有關今天台北地院的判決結果，時代力量尊重司法的判決，對於這樣的案件，期許司法機關查明事實、勿枉勿縱，重拾人民對於政治人物的信心。

邱顯智強調，時代力量絕對會堅持清廉政治的價值，這也是台灣全體國人的期許，「未來我們也將用最嚴格的標準，檢視自身，而所有政治人物也都應該要戒慎恐懼」。