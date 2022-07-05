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不只黃珊珊！還有黃國昌　柯文哲曝：原想培養「3名市長接班人」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／網路節目《新聞不芹菜》提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／網路節目《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，國民黨已推派立委蔣萬安參選，民進黨則由衛福部長陳時中呼聲較高，而民眾黨台北市長柯文哲則將台北市副市長黃珊珊視為接班人。柯文哲5日透露，自己原本想培養3個接班人，包括前立委黃國昌、前台北市社會局長許立民和黃珊珊。

柯文哲日前接受「新聞不芹菜」網路節目專訪，並且於5日對外播出。針對2022年底的台北市長選舉陷入三角督，柯文哲表示，自己2018年一連任後，就想說「作為台北市長還是要培養政治人才」，而自己本來的想法是培養3個人，並且到最後半年比民調，看誰出來就給誰選。

柯文哲透露，當時想過前立委黃國昌、前台北市社會局長許立民和黃珊珊，黃國昌有自己的顧慮，包括當年還在時代力量，而他也派前辦公室主任蔡壁如到許立民家中3次拜訪其父母，但許立民不要就是不要，「你可以把牛拖到水邊，但沒辦法強迫他喝水吧！」

柯文哲指出，後來發現台北市長需要訓練，自己當過台北市長後非常清楚，「那個龐大機器，以我的聰明才智、努力程度，花2年以上才搞得清楚在幹什麼。」這也是為什麼現任新北市長侯友宜做得不錯，因為對方曾當過8年新北市副市長，升到市長會比較熟悉，「現在如果不是黃珊珊接（台北市長），任何人進來（台北市政府），沒有2年以上會搞不清。」

柯文哲提及，自己對蔣萬安、陳時中不熟，但黃珊珊是他按照台大醫院制度訓練出來的，每天早上7時30分報晨會，並訓練怎麼調度指揮，所以由黃珊珊來接任台北市長的話，比較能「無縫接軌」，其他人進來則較不容易。

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