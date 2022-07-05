時代力量陳建大明「盼重塑大安南」　為選舉改名原因曝

▲時代力量台南市安南區市議員參選人陳建大明，提出「居住正義」、「環境正義」、「親子正義」及「數位治理」四大面向來重塑大安南。（圖／陳建大明提供提供，下同）

記者林悅/台南報導

時代力量台南市安南區市議員參選人陳建大明，由於名字特殊，常被選民問到「陳建是不是複姓」？他強調，安南區擁有豐富自然生態環境與人文，他關心地方環保、生態保育與地方建設，因此提出「居住正義」、「環境正義」、「親子正義」及「數位治理」四大面向來重塑大安南。

時代力量台南市安南區市議員參選人陳建大明是政治新人，許多民眾看到他的名字「陳建大明」都感到奇怪，「陳建」難道是複姓，但怎麼沒有聽說有人姓「陳建」；其實陳建並非複姓，陳建大明之前的名字是「陳建明」，因他覺得陳建明這個名字是「菜市場名」，許多人與他同名同姓，但他受名於父母，之前也沒有改名的打算。

陳建大明說，他在崑大教書，當時校內有另名老師與他名字有一字之差，且讀音很像，學生為了區分2位老師，叫他為「大明老師」，另1人為「小明老師」，學生叫著叫著，他也覺得大明這名字不錯。另外，是他有一次在北京機場被攔下，對方一直在查他的台胞證，事後這種情況又發生數次，他覺得很奇怪，經上網查發現中國有很多叫「陳建明」的人，都有作姦犯科記錄，他才有改名字想法。

▲這次參選，他徵得母親同意，在不改原「建明」的名字下，正式改名登記為「陳建大明」，也要讓市民朋友對他有深刻印象。

陳建大明說，他是藝術家，其實他之前參展就是用「陳建大明」這個名字，只是沒正式登記，這次參選，他徵得母親同意，在不改原「建明」的名字下，正式改名登記為「陳建大明」，也要讓市民朋友對他有深刻印象，這個名字他上網查過，好像只有他1人，不會讓人混淆又印象深刻。



陳建大明提出參選四大面向要重塑大安南，第一是「居住正義」：他發現安南區房價飆漲，10年增加4倍，可能受南科影響，造成房價失衡，政府又沒規劃青年住宅，讓青年人買不起房子，他認為居住正義應落實。

第二是「環境正義」：安南區有焚化爐及垃圾掩埋場，河川污染、空污問題，造成失智人口增加，PM2.5造成孩子呼吸道過敏增加，國小雖班班有冷氣，卻沒有過濾換氣系統配套…，營造友善環境，落實環境正義有努力空間。

第三「親子正義」：市府雖推特色公園，但常忽略老人、小孩等2大公園使用族群，配套服務空間不足，雖有遊樂設施，惟多設在大太陽底下；此外優質公廁、婦幼哺乳室、日照遮蔭空間、無障礙設施…等配套服務不足，無法提供親子舒適的空間環境。

第四「數位治理」：現在是數位資訊的時代，安南區有19萬7千多人，安南區公所編制才67人，區公所已相當老舊，上面的圖書館早遷移，以目前的安南區公所已難以提供民眾最佳數位服務，所以他認為安南區公所應重建新廳舍，並推動數位服務，減少數位落差，讓大安南區轉型數位科技新城。

陳建大明進一步指出，透過商毓芳建築師多年前提出的《鹽水溪生態綠廊》提案，除治水之外，還包括生態保育、生態教育、水環境優化、三代同遊之友善環境與設施、綠意盎然的緩慢自行車道、綿延25公里的生態、人文綠廊，可讓居住綠廊兩岸的居民親水、賞綠、享優閒。

陳建大明痛恨黑金與暴力介入選舉的文化，嚴重破壞民主法治的進步，傷害市府與議會為民服務的效能，阻礙社會公平正義的大發展，他認政府應採納時代力量的建議，候選人的刑案紀錄一定要在選舉公報等相關資料備註欄揭露，甚至候選人競選團隊的成員刑案紀錄也要揭露，要讓選民有更深化了解的資訊，讓選民可以了解要選的人是什麼樣的人。陳建大明說，候選人是不是要選正派有才情，沒靠勢、沒包袱才是優質適合的人，他希望選民一定要看得清，認得明，台灣民主法治要再進步，台灣才能有真正的好未來！