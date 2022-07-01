王婉諭稱「6成苗栗人曾被買票」　喊話別再選「與黑金為伍的縣長」

▲立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

時代力量1日召開記者會呼籲選民用選票淘汰黑金民代，身為苗栗人的立委王婉諭也透過臉書發文表示，根據調查顯示，高達6成苗栗縣民或親友曾被買票，更有逾8成民眾不相信政治人物會誠實申報政治獻金。年底將迎來地方大選，她呼籲民眾拒絕買票文化，別選出與黑金為伍的縣長。

王婉諭表示，前陣子時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎等人發起一份調查，結果相當驚人。被調查572位民眾中，有514位戶籍在苗栗縣內，有6成民眾表示，自己或親友曾有被買票的經驗，每1票金額大約在500至2000元上下。

王婉諭說，雖然她從小耳聞苗栗綁樁、買票相當普遍，有時候甚至還沒開票，便會聽到長輩說哪一位候選人大勢底定，早都安排好。然而，這麼多年過去，苗栗政治環境依舊毫無改變，令人相當痛心。

王婉諭進一步表示，苗栗政治長期被派系與黑金所把持，幾乎到「選舉無師父，用錢買就有」的程度，政治人物即使民選，僅是徒有形式，這些人選前拿誰的錢、花多少錢買票，選上後自然不會放過撈油水的機會。舉例來說，苗栗縣長徐耀昌長期放任坤輿公司違反法規、破壞環境，即使環保署發函、監察院監督、鄉親長期抗議，依然不為所動，就是最好的證明。

王婉諭指出，過去候選人利用違法手段競選，讓許多鄉親不相信政治人物會如實申報政治獻金，這次調查結果就發現，僅8%民眾相信政治人物會誠實申報政治獻金，更有84%民眾都認為政治人物「不會誠實申報政治獻金」。

王婉諭說，作為苗栗女兒，她希望每一位候選人誠實地紀錄選舉收支，並且定期公開，更應該要如實申報政治獻金，呼籲選民勇敢拒絕買票文化，一起洗刷苗栗國的屈辱，人民需要的真正會傾聽民意的政治人物，而不是像徐耀昌一樣與黑金為伍的縣長。