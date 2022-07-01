　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭稱「6成苗栗人曾被買票」　喊話別再選「與黑金為伍的縣長」

▲▼立委王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

時代力量1日召開記者會呼籲選民用選票淘汰黑金民代，身為苗栗人的立委王婉諭也透過臉書發文表示，根據調查顯示，高達6成苗栗縣民或親友曾被買票，更有逾8成民眾不相信政治人物會誠實申報政治獻金。年底將迎來地方大選，她呼籲民眾拒絕買票文化，別選出與黑金為伍的縣長。

王婉諭表示，前陣子時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎等人發起一份調查，結果相當驚人。被調查572位民眾中，有514位戶籍在苗栗縣內，有6成民眾表示，自己或親友曾有被買票的經驗，每1票金額大約在500至2000元上下。

王婉諭說，雖然她從小耳聞苗栗綁樁、買票相當普遍，有時候甚至還沒開票，便會聽到長輩說哪一位候選人大勢底定，早都安排好。然而，這麼多年過去，苗栗政治環境依舊毫無改變，令人相當痛心。

王婉諭進一步表示，苗栗政治長期被派系與黑金所把持，幾乎到「選舉無師父，用錢買就有」的程度，政治人物即使民選，僅是徒有形式，這些人選前拿誰的錢、花多少錢買票，選上後自然不會放過撈油水的機會。舉例來說，苗栗縣長徐耀昌長期放任坤輿公司違反法規、破壞環境，即使環保署發函、監察院監督、鄉親長期抗議，依然不為所動，就是最好的證明。

王婉諭指出，過去候選人利用違法手段競選，讓許多鄉親不相信政治人物會如實申報政治獻金，這次調查結果就發現，僅8%民眾相信政治人物會誠實申報政治獻金，更有84%民眾都認為政治人物「不會誠實申報政治獻金」。

王婉諭說，作為苗栗女兒，她希望每一位候選人誠實地紀錄選舉收支，並且定期公開，更應該要如實申報政治獻金，呼籲選民勇敢拒絕買票文化，一起洗刷苗栗國的屈辱，人民需要的真正會傾聽民意的政治人物，而不是像徐耀昌一樣與黑金為伍的縣長。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修
「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控：喝爆
央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王
確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月
大阪環球影城出人命！28歲男遭「2噸重木箱」壓死
快訊／高雄又停電！5718戶受影響　原因曝光
快訊／台積電殺紅眼！台股摔不夠　ADR盤前再跌逾4%
全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」
恐怖大山崩！瞬間吞150棟民宅　祕魯村民錄一半尖叫狂逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「藍營一姊」秀超養生早餐　4千網友按讚敲碗...跪求直播

高雄市長「藍白合」破局　蔡壁如：在野大聯盟形式不存在了

王婉諭稱「6成苗栗人曾被買票」　喊話別再選「與黑金為伍的縣長」

「25年前那一晚」她人在香港　黃珊珊有感：一國兩制已變了樣

郝龍斌酸「把大巨蛋變弊案」　柯文哲反嗆：幫他善後還恩將仇報

林智堅在桃園「超前部署」？　鄭文燦：已縝密安排低調進行

柯文哲出席成功高中百年校慶　學生高喊「總統好、選總統」

監察院要求恩恩案「調查報告」　新北：依通報就醫處置3部分回覆

嗆300億租金補貼「脫離現實」　國民黨：民進黨對不起年輕人的納稅錢

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

「藍營一姊」秀超養生早餐　4千網友按讚敲碗...跪求直播

高雄市長「藍白合」破局　蔡壁如：在野大聯盟形式不存在了

王婉諭稱「6成苗栗人曾被買票」　喊話別再選「與黑金為伍的縣長」

「25年前那一晚」她人在香港　黃珊珊有感：一國兩制已變了樣

郝龍斌酸「把大巨蛋變弊案」　柯文哲反嗆：幫他善後還恩將仇報

林智堅在桃園「超前部署」？　鄭文燦：已縝密安排低調進行

柯文哲出席成功高中百年校慶　學生高喊「總統好、選總統」

監察院要求恩恩案「調查報告」　新北：依通報就醫處置3部分回覆

嗆300億租金補貼「脫離現實」　國民黨：民進黨對不起年輕人的納稅錢

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

2022年必看動漫推薦！18部好看日本動漫推薦　Disney+滿足動漫魂

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

廖健富好久不見變瘦了　二軍好好感受沒做過的事

快訊／鳳頭蒼鷹「黃恩萼」車禍死亡！團隊忍痛收播：盼您天上自由

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

穿2萬元名牌拖「雙腿染黑」刷不掉！　女星出門「像沒洗腳」糗哭

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

租屋時還會分攤！買房後「變免錢」男友傻了　網挺白住妹1點

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

政治熱門新聞

揭陳時中弱點　郭正亮：她一出手「哩就知死！」

介入警政人事？　徐國勇：笑死人了

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名

王淺秋曝國民黨內部高雄市長民調　「他」與陳其邁差距非常小

300億租金補貼上路　6張圖一次看懂怎申請

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：我要反省

地方里長談北市三腳督

陳柏惟退黨　他曝內幕：在政壇很搶手

分析／柯志恩高雄打空戰　靠攏、切割韓流都是把雙面刃

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

林佳龍控蔣萬安抄襲　羅智強拿盧秀燕4年前競選LOGO反酸：記得說謝謝

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

更多熱門

相關新聞

封路修剪樹木砸死女騎士　地主下場曝

封路修剪樹木砸死女騎士　地主下場曝

苗栗市一50歲吳姓男子於前年6月13日近中午時，為修剪住家旁樹木，沒有向主管機關申請，就擅自封閉台13線46.5K處之北向車道路段，導致廖姓女騎士經過時，恰巧被修剪過程中突然掉落的樹枝砸到頭，當場人車倒地，送醫後仍不治身亡。苗栗地院審理後，認定他犯行明確，依過失致死罪判處有期徒刑8月。

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

女登山客爬聖稜線高山症發作　黑鷹出動救回

國民黨徵召謝福弘！鍾東錦批「突襲式提名」

國民黨徵召謝福弘！鍾東錦批「突襲式提名」

鹹酥雞老闆「撞臉陳時中」　本尊曝光

鹹酥雞老闆「撞臉陳時中」　本尊曝光

路況不熟2車相撞　車衝田裡電桿斷兩截

路況不熟2車相撞　車衝田裡電桿斷兩截

關鍵字：

王婉諭時代力量徐耀昌苗栗黑金

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

2022上半年台灣新車銷量排行出爐

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面