DIY盛行　大同工設系開設水電維修、形象管理課程

▲大同工設系新學期將開設水電維修課程。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

DIY盛行，大同大學工設系預計在新學期開設「水電維修」、「形象管理」選修課，工設系系主任朱柏穎表示，在專業課程之外，學生對生活要「有感」，因為設計就是生活，要能應付生活中的大小瑣碎事情，希望透過課程扭轉「學穿搭很彆扭、學水電很難、學校又沒教」的印象，變成「那些學校都有教的事」。

朱柏穎指出，設計講求的是解決問題，像是電燈泡壞了、漏水等生活中最常發生的問題，設計系學生當然要有能力解決，而且學生在製作產品、展覽場佈的時候，若具備有水電配置能力，會讓學生以更貼近作品呈現的方式，「而且省錢！」。

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也因為水電維修是很專業的一門學問，朱柏穎表示，在四處請益後，歡迎有意願的水電師傅抽空來學校開課，他也舉自己小孩的例子說，會換燈泡，但感覺「很陌生、很卡關」，漏水就更不用說了，也顯示開課的必要性。

▲大同工設系新學期將開設水電維修課程。（圖／大同大學提供）

此外，朱柏穎說，形象管理在教育中常被忽略，但很多人不知道自己適合的服裝和妝髮，以及什麼場合該什麼衣服，但合宜的服裝打扮，是對場合、專業的尊重，也是辨別能力的培養，在提案與簡報的時候，形象管理可以表現專業和自信，所以希望透過新課程，帶入個人形象彩妝、髮整理，進階課以環保重複利用之材質創作造型配件。

朱柏穎指出，專業、美感、解決問題，這些能力要從小處培養，希望透過學校提供多元、實用的選修課，帶給學生更多學習管道，扭轉「學穿搭很彆扭、學水電很難、學校又沒教」的印象，變成「那些學校都有教的事」。