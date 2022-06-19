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夏日防蚊大作戰！混合天然珍貴木料粉　驅蚊薰香塔自己DIY

▲▼參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

六月正式進入台灣的夏季，不僅天氣變得又濕又熱，蚊蟲也會大量滋生，為了解決夏日蚊蟲問題，花蓮市公所特別規劃這次六月份的主題市集，以「夏日驅暑防蚊大作戰」，與大家一同對抗夏日的炎熱與惱人的蚊蟲。

手作課程邀請610木工創作生活館的陳绣如老師，帶領大家一起動手做天然驅蚊薰香塔，老師將艾草粉、檜木粉、肖楠粉、楠木粉等純天然的材料，依特殊比例混合，再由學員自行攪拌，再加以塑型、晾乾。

▲▼參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

大小朋友都認真的製作著驅蚊香薰塔，在塑型的過程中，大家更是發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型，讓大家帶著滿滿的收穫及美好的回憶回家的同時，也能趕跑夏日蚊蟲避免被叮咬。

▲▼參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

將艾草粉、檜木粉、肖楠粉、楠木粉等純天然的材料，依特殊比例混合。

市長魏嘉賢表示，六月進入夏季，蚊蟲也會比較多，因次開設薰香塔的課程，除讓大家可以做好防蚊措施，也可以在過程中增加親子間的感情，未來市公所也會持續辦理親子課程，歡迎有興趣市民朋友密切注意花蓮市公所網站及客行所的相關資訊，也邀請民眾假日來好客文化會館走走逛逛。目前疫情尚未趨緩，請民眾在開心遊玩的同時，也要持續遵守防疫規範。

▲▼參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

大小朋友認真依老師指導，製作驅蚊香薰塔。

市公所每個月第三週固定舉辦的原客小農市集，於本周六、日10點至18點熱鬧舉辦，有30個攤位及特色餐車來設攤，市集中不僅販售各種友善耕作的有機食材及各類型精緻的文創商品、小物。各個攤商也準備各種清涼消暑的飲品、食物，供民眾參觀選購，讓民眾能在炎熱的酷暑中清涼一下。

▲▼參加課程的大小朋友發揮自己的想像力，作出專屬於自己獨一無二的香薰造型。（圖／花蓮市公所提供，下同）

民眾也可以沿著市公所旁的木棧道，步行至好客文化會館前的廣場，坐下來喝杯咖啡、聽聽在地藝人所演唱的經典客家歌曲，有自信的素人，更可以現場報名拿手歌曲，讓現場的聽眾欣賞。

市集消費滿額還可兌換精美小禮，消費滿500即可兌換花蓮瑞穗限定文旦乖乖一包或是防護面罩一個；滿1000即可兌換精美漁夫帽一頂，數量有限，送完為止。

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