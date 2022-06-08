妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

▲原PO睡醒發現男友在自慰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

人都會有生理需求需要解決，這時應該要給彼此多一點空間。一名女網友透露，某天半夜醒來發現男友在偷偷「DIY」，但她沒有拆穿，只覺得對方緊張、裝沒事的模樣很可愛，「像小朋友一樣」。有網友看到2人互動後，大讚「你真是好女友」。

原PO在「Dcard」發文表示，近日半夜睡到一半腹痛驚醒，發現男友在電腦房就進去查看，結果對方下秒突然驚慌切換電腦頁面，身體還往電腦方向靠近，並解釋自己是在下載檔案。她忍不住笑說，其實自己開門時，有瞄到下面有「挺挺的東西」，知道對方在打手槍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO當下為了尊重男友，沒有拆穿就離開了，且擔心對方會有壓力，所以故意在廁所待了30分鐘才出去，「他超緊張像小朋友一樣，他該不會以為我沒發現吧」。她也說既然男友不想被發現，就不會故意去說這件事情，更認同對方的行為，「自己來很快又很輕鬆不好嗎？我也會自己來，速戰速決」。

▲原PO沒有拆穿男友。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到PO文後，紛紛笑說「怎麼沒有去幫一下男友啦哈哈哈」、「笑死，你是我媽嗎？狀況一模一樣」、「我也有在半夜醒來偷看到，但也是一樣沒揭穿，覺得男友好可愛」、「都要爆了，還不幫忙拆炸彈」、「為什麼被女友發現自己打手槍會緊張啊，不都坦誠相見過了嗎」，也有人稱讚「你男友真的燒好香遇到你欸，你真是好女友，互相尊重很重要」。