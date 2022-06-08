　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

喬蛋,睪丸,蛋蛋。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO睡醒發現男友在自慰。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

人都會有生理需求需要解決，這時應該要給彼此多一點空間。一名女網友透露，某天半夜醒來發現男友在偷偷「DIY」，但她沒有拆穿，只覺得對方緊張、裝沒事的模樣很可愛，「像小朋友一樣」。有網友看到2人互動後，大讚「你真是好女友」。

原PO在「Dcard」發文表示，近日半夜睡到一半腹痛驚醒，發現男友在電腦房就進去查看，結果對方下秒突然驚慌切換電腦頁面，身體還往電腦方向靠近，並解釋自己是在下載檔案。她忍不住笑說，其實自己開門時，有瞄到下面有「挺挺的東西」，知道對方在打手槍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO當下為了尊重男友，沒有拆穿就離開了，且擔心對方會有壓力，所以故意在廁所待了30分鐘才出去，「他超緊張像小朋友一樣，他該不會以為我沒發現吧」。她也說既然男友不想被發現，就不會故意去說這件事情，更認同對方的行為，「自己來很快又很輕鬆不好嗎？我也會自己來，速戰速決」。

▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO沒有拆穿男友。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到PO文後，紛紛笑說「怎麼沒有去幫一下男友啦哈哈哈」、「笑死，你是我媽嗎？狀況一模一樣」、「我也有在半夜醒來偷看到，但也是一樣沒揭穿，覺得男友好可愛」、「都要爆了，還不幫忙拆炸彈」、「為什麼被女友發現自己打手槍會緊張啊，不都坦誠相見過了嗎」，也有人稱讚「你男友真的燒好香遇到你欸，你真是好女友，互相尊重很重要」。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光嘆：是肺腺癌
快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」
快訊／林義傑遭搜索　涉「包攬訴訟」20萬交保
小S哭了！揭內心話「對許老三愧疚」
快訊／林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」偵訊中
快訊／梅雨轟炸！中橫路樹倒塌躺路中　雙向封閉
鴻海這天除息、每股發5.2元！郭董爽領90億
快訊／桃山女屍身分曝光！進山5天倒步道亡
冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他沒經驗求看「女友大戰前任片」　下秒崩潰大哭：怕你離開我

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

「只蓋一半」台灣最怪房子　光滑剖面讓5千人看傻：超像被P掉

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

桃園+8039疫情已收斂　鄭文燦：11.92億元紓困振興計畫進行中

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

「只蓋一半」台灣最怪房子　光滑剖面讓5千人看傻：超像被P掉

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

桃園+8039疫情已收斂　鄭文燦：11.92億元紓困振興計畫進行中

快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

獨／松機、自由廣場篩檢站落幕　王必勝：中央12站最晚週五前退場

松機三合一社區篩檢站「畢業」　王必勝：北北基桃其餘站也將退場

夜市牛排靈魂是它！　老饕點名「超黑1物」：精華所在

澎湃防疫包送麻辣拌麵挨轟　台中市府道歉：會檢討改善

孫儷養生養過頭？　抖音片曝近況竟遭批變老：眼睛都凸出來了

確診喝清冠身體太寒？　真人娜美「生理期異常劇痛」：動彈不得

仁寶獲奇美醫院「心血管造影AI系統」採用　導入進行3年試營運

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

男歌手一家五口全部確診！　「4歲兒反覆燒到41.8度」嚇壞：很恐怖

「只蓋一半」台灣最怪房子　光滑剖面讓5千人看傻：超像被P掉

劉在錫、曹世鎬邀小S吃晚餐！　她感謝姊夫嗨喊：準備進軍韓國

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

墜河女星爆遭「行刑式殺害拋屍」！右腿驚見26cm大洞　驗屍片4疑點露餡

皮膚科醫師：挑面膜需注意「2件事」，敷錯小心慢性過敏

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

今天雨最猛！16縣市大雨特報

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

不斷更新／9縣市恢復實體上課　全台措施一次看

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

唐鳳快看！醫護哀號「1系統」出包

幫確診女兒送東西！婆婆「1句冷血警告」讓她心寒

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

高雄老牌國際商工　僅剩66學生將停辦

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

更多熱門

相關新聞

小丁正妹「交纏男友」下半身快看光！網瘋朝聖

小丁正妹「交纏男友」下半身快看光！網瘋朝聖

先前穿小丁爆紅的正妹Wawa，在台中被封為「保時捷女神」，身材火辣的她經常在IG分享養眼照，也不吝與男友放閃，日前Wawa曬出與男友交纏的畫面，再掀轟動，吸引大票老司機朝聖。

媽讓男友性侵16歲女兒　懷孕賣胚胎8次

媽讓男友性侵16歲女兒　懷孕賣胚胎8次

辣女友有喉結：兒時做過手術…6月後驚覺真相

辣女友有喉結：兒時做過手術…6月後驚覺真相

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象

愛愛沒戴套急喊卡！女老師墮胎提告獲賠10萬

愛愛沒戴套急喊卡！女老師墮胎提告獲賠10萬

關鍵字：

男友自慰打手槍DIY

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

今天雨最猛！16縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面