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羅智強全台輔選首站選屏東　 讚蘇清泉陽光好縣長

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

▲羅智強輔選首站到屏東為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台北市前議員羅智強宣布退出桃園市長選舉後，啟動2022全台輔選，首站是屏東縣，今(3)日下午在鹽埔鄉朝鳳宮為國民黨提名縣長參選人蘇清泉站台；他在臉書揭露這項訊息，並稱讚「蘇清泉，溫暖正直的陽光好縣長」，吸引超過數百位民眾前來聽講。

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

羅智強臉書po文，「當我決定當2022的『配角』，全台輔選的時候我一直在想，我第一個要輔選的縣市長候選人是誰答案是，蘇清泉院長為什麼是蘇清泉？我要把一段蘇院長不為人知的溫暖故事，告訴大家點滴在心頭，我一直感謝蘇清泉院長，我和蘇清泉院長，有一段淵源」。

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

2014年，我遭遇『頂新門神』的風暴兩袖清風、一介不取的我，被抹黑成十惡不赦的貪官污吏，我遠走美國哈佛大學訪問學人一年，離開一切的流言紛擾，當我回台灣，想要重新站起來，可是頂著『頂新門神』的臭名，許多昔日的朋友，對我避之唯恐不及，我在台灣幾乎無路可走，我決定從屏東出發，想要徒步走回台北，原本的計畫是一邊走路，一邊演講，但是頂新門神污名化的標籤，並沒有因為我去美國一年而消失回來以後，我還是背著這個沉重的標籤幾乎沒有辦法辦演講」。

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

▲羅智強2022年輔選首站到屏東，為蘇清泉站台 。（圖／蘇清泉競選團隊提供，下同）

「但是蘇清泉卻不懼流言，為我辦了一場演講，讓我可以跟屏東的鄉親宣揚理念事後我問院長，你不怕『頂新門神』連累你的名聲嗎？院長就笑一笑說『我相信你的為人，我知道你是被抹黑的，媒體輿論，對你並不公道！』大家常常聽見『人情冷暖』四個字，但沒有親自走過低谷的人，很難體會『冷』時的蕭瑟以及得到扶持，那股從內心深處蘊出的暖流」。

「蘇清泉院長是一位非常有正義感的人，我相信他絕對是一位最棒的屏東縣長，屏東需要一位正直、正派，而且溫暖有愛心的一個好縣長，蘇清泉值得大家支持」。「當我決定當2022的『配角』，第一個選輔選的是蘇清泉院長。

蘇清泉表示，現階段會陸續在各鄉鎮成立後援會，於屏東市的競選總部也擇期啟用，各黨職參選人紛紛靠攏，隨著聲勢越來越壯大、藍軍歸隊，加上中間選民，可望讓屏東縣綠地變藍天。

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