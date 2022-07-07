周玉蔻再爆陳時中參選台北市長　民進黨團：時間到就會去適當位置

▲屏東縣長潘孟安、衛福部長陳時中。（合成圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨雙北市長人選提名遲未定案，資深媒體人周玉蔻7日爆料，台北市長、新北市長將分別推出衛福部長陳時中與屏東縣長潘孟安，民進黨立法院黨團副書記長王美惠表示，陳時中是一個做到哪裡、講到哪裡的人，時間到了就會去適當的位置，民進黨在全代會前就會提出最好的人選。

民進黨立法院黨團上午召開「兩岸政府對話才是正途」記者會，王美惠受訪時說明，長久以來陳時中站在哪裡，每天都是在服務，所以可以看出他的誠意度，她覺得陳時中就是一個做到哪裡、講到哪裡的人，「他還沒決定就一直叫他換位子、辭工作，我覺得這是不應該」。

王美惠認為，陳時中時間一到，就會去適當的位置，不管是台北市也好、新北市也好，民進黨都會提出最好的人選，而且中央黨部在7月17日的全代會前就會推出，所以這幾天再讓他們慎重考慮一下。

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，民進黨團不是提名機關，「我們對中央黨部、選對會，他們在選情的判斷上有信心」，但是如果要趕在7月17日的全代會以前，完成全部縣市的提名，這個時間上確實有些緊迫。

鄭運鵬指出，陳時中不管在任何一個職務，或者是說有沒有疫情，以及在是處理食品安全的問題，他的個性就是很認真、戰戰競競地做好當下該做的事情，「所以跟變種病毒沒有關係，也跟他要不要選舉沒有關係」。

鄭運鵬也說，指揮中心每天下午的疫情記者會，在陳時中確診之後確實做了一些調整，因為疫情從4月到現在相對穩定，很多人希望陳時中不需要把時間花在記者會，除非有重大的政策要宣布，或者疫情有重大的變化。

鄭運鵬強調，這些跟選舉都沒有關係，所以更不用說衛福部長有新的人選，或者是陳時中要到哪個縣市，以及他是否答應參選，其實都沒有。

鄭運鵬提及，過去也有很多媒體人爆料，什麼時間要提名哪些人，「後來可以看到，大部分都不是這個樣子」，所以不管是提到陳時中也好、潘孟安也好，都是大家對他們的能力有所肯定，「但是他們要不要參選，如果要是什麼時候參選、在哪個位置，這個黨團都沒有資訊」。

鄭運鵬認為，陳時中、潘孟安今天會被大家點名，代表民眾信任他們的能力跟成績，而不管為他們做出什麼決定，民進黨團都會祝福他們，「相信他們在哪一個位置，黨團都會跟他們協同作戰」。