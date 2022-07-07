屏東縣+1224！BA.5入侵　縣府籲接機「減少同車人數」勿脫口罩

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(7)日新增1224例本土確診個案，雖然本土疫情似有緩和趨勢，但中央流行疫情指揮中心資料指出，昨(6)日首次出現2例本土Omicron亞型變異株BA.5確定病例，為台灣家人到機場接送從美國返台的家人而遭感染，雖非本縣個案，但仍屬指標個案相關之家庭群聚，呼籲民眾仍須做好防疫工作。



衛生局建議，親友接機時應參考防疫車隊規範，落實相關防疫措施，接送者應由打滿3劑或至少2劑疫苗的人進行接送，穿戴手套和口罩，並盡量減少同車的人，親友上車前，應該對手部、鞋底及行李噴酒精進行消毒，車內不要飲食，避免脫口罩，並適度開車窗保持車內空氣通暢，避免冷氣持續讓病毒在車內循環。車內的人全程佩戴口罩，避免交談、碰觸。接送完成後，全車應進行內外消毒，尤其加強車門把手、座椅、安全帶等經常碰觸的區域。

衛生局呼籲，依現有研究顯示，OmicronBA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，提高社區COVID-19疫苗覆蓋率可降低BA.4及BA.5造成之社區傳播威脅。請民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。