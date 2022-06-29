花蓮石梯坪裝置藝術淪潛水客曬衣架　東管處：最高可罰50萬

▲▼在地藝術家撒部‧嘎照創作，設置於石梯坪遊憩區的裝置藝術「欣賞她，也要愛護她」週邊遭民眾違規搭設帳棚。（圖／記者柯政誟翻攝臉書，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處轄管「石梯坪遊憩區」，近日遭民眾違規佔用園區草地搭設帳棚，甚至在東管處所辦大地藝術節，由在地藝術家所創作的裝置藝術作品上晾曬衣物，引起民怨。東管處表示：已展開調查，若導致作品毀損將重罰50萬元。

東管處每年耗資數百萬元籌辦大地藝術節，每年邀請藝術家駐美村創作，今年於東海岸多處風景區設置裝置藝術，而位於花蓮石梯坪遊憩區由在地藝術家撒部‧嘎照的作品「欣賞她，也要愛護她」，卻遭遊客在週邊搭棚野炊、露營，甚至將衣褲、襪子直接掛在作品上晾曬，被路過遊客拍照PO網痛批：「不尊重作品」、「沒文化」。

東管處表示，歡迎遊客到訪東海岸體驗自然文化美景，管理處除提供完善的遊憩服務，透過東海岸大地藝術節活動，也邀請許多藝術家在景區創作美麗的裝置藝術，歡迎遊客前來欣賞、拍照打卡。東海岸大地藝術節每一件作品都是創作者理念的呈現及與環境、大眾的對話，是集合藝術家無數的心血及許多人共同的努力才完成，就如同這件在「石梯坪遊憩區」的藝術作品「欣賞她，也要愛護她」，就是在地藝術家撒部‧嘎照有感於石梯坪海岸生態多樣性的蓬勃美麗，呼籲我們在還看得到這些美麗景象時，當珍惜眼前一切美景，欣賞她、愛護她，親近她，但不要傷害她。

因此東管處再次提醒民眾，使用公共服務設施及欣賞作品時，應遵守相關規範，在國家風景區轄管之停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域，均不得從事炊煮、露營或生火等相關行為。

東管處強調，如違反相關規定造成騷擾旅客或影響旅客安全之行為，經勸導仍不改善者，依發展觀光條例第63條第1項第5款規定，得處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。而如有損壞風景區觀光設施者，得依發展觀光條例第62條處行為人新台幣五十萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。