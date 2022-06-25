猴痘侵台！專家：酒精可破壞「病毒套膜」　正確乾洗手方式曝

▲猴痘病毒陽性的試管。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

德國留學返國20多歲男性確診猴痘，為國內首例個案，疾管署匡列密切接觸者至20人，預計健康監測至7/14。病毒學專家表示，此波猴痘疫情症狀不典型，民眾可能接觸而不自知，只能靠勤洗手、噴酒精等預防，而酒精也不能只噴兩下，要搓一搓使之均勻分布，才能達到防治效果。

疾管署昨公佈首例境外移入猴痘確診個案，發言人莊人祥表示，個案過去半年在德國留學，6月中旬返國後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗確認陽性，目收治於負壓病房治療中。

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長庚大學新興病毒感染研究中心主任心施信如表示，猴痘為人畜共通疾病，有別於新冠肺炎為飛沫感染，需以粘膜接觸到帶有高病毒的病痘才會感染，風險相對低。但此波疫情個案病徵都不明顯，患者可能身上有疹子也不自知，也讓密切接觸者風險增加，建議還是要靠勤洗手等方式自保。

▲猴痘病毒。（圖／路透）

施信如提到，台灣過去兩年在新冠肺炎防治上，都養成良好的洗手習慣，但在疫苗覆蓋率逐漸提高後，民眾的NPI措施也逐漸鬆懈，「是時候要來好好洗手了！」

施信如建議，民眾可以隨身攜帶酒精或乾洗手液，到公共場所活動或如廁，在接觸眼口鼻等自身粘膜前，都要先噴一噴。酒精可以破壞猴痘病毒外套膜，進而殺死病毒，降低傳播風險，但噴酒精也有小撇步，需要先搓一搓，使之均勻分布，才能達到防治效果。

疾管署傍晚原公布有5名接觸者，包含2名家人，由於個案曾經跨縣市就醫，晚間新增其他縣市匡列對象，密切接觸者總計共19人，而今日再增匡列1名家人。目前匡列對象達20人，共計家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4，預計健康監測至7/14。

疾管署6/23將猴痘列入第二類法定傳染病。根據傳染病防治法，第二類法定傳染病需於24小時內報告，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療，目前包含白喉、登革熱、麻疹等疾病屬於此類。疾管署長周志浩昨表示，已積極洽購第三代天花疫苗，若順利購得，會優先給醫護人員等高風險族群施打。

▼使用酒精乾洗手時要搓一搓才能達到更好的防治效果。（圖／ETtoday資料照）