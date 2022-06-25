猴痘病毒變異速度加快！突變多出12倍　疑為加速演化徵兆

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球的猴痘確診數已超過3200宗，而且疫情目前已蔓延至亞洲，就連台灣24日也通報境內出現首宗猴痘病例。不過葡萄牙國家衛生研究院最新研究發現，猴痘病毒在人傳人時的變異速度可能比預期的更快更多，疑是猴痘加速演化的徵兆。

綜合外媒報導，這份發布於《自然醫學》期刊的研究指出，葡萄牙研究團隊從15個檢體樣本分離出猴痘病毒後，對基因結構進行分析並將目前流行的猴痘病毒株與2018年至2019年的病毒進行比較，發現猴痘病毒的基因型前後竟出現了約50個不同的地方，比原先預估的多了6至12倍。

論文作者戈梅斯（Joao Paulo Gomes）表示，「猴痘病毒在2022年出現這麼多變異非常出人意料，因為這種病毒過去每年出現的變異不會超過1、2個。」過去，猴痘不會輕易人傳人，而且相較於新冠病毒，猴痘的變異較慢，也更趨於穩定，因此科學家認為，這可能是猴痘加速演化的徵兆。

▲猴痘是天花近親，患者染疫後可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛，但其症狀比天花溫和。（圖／達志影像／美聯社）

科學家目前還無法斷言這些變異將如何改變猴痘病毒的屬性、引起的疾病嚴重程度，或是病毒傳播的速度，因此科學家認為，他們還需要進行更多的研究，才能更了解病毒的變化。猴痘是罕見的病毒性傳染病，它的症狀與天花相似，可以在人際間傳播，但還好多數患者的症狀較輕，也會在數週內痊癒，只有少數人的病症可能會惡化。

研究也指出，這波在非洲以外爆發的猴痘疫情，病毒株基因序都有貼合之處，因此科學家猜測，病毒可能是源於已有猴痘病毒的某個國家；少數來自該國的感染者在入境其他國家後，引發了後續傳播，但這不代表目前所有個案的源頭都是同一人，比較可能是同一來源透過多名感染者傳開。

▲猴痘病毒的變異速度比預期更快更多，疑是猴痘加速演化的徵兆。（圖／達志影像／美聯社）