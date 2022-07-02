侯友宜體驗三貂嶺自行車道　帶動「青春山海線」低碳旅遊熱潮

▲新北市長侯友宜在三貂嶺隧道中，最著名鏡面水池前，拍出倒影畫面。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

塵封37年的舊三貂嶺及三瓜子隧道，經新北市工務局3年的努力，將鐵路隧道重新改造為行車道，沿途可看到施工團隊極力保留自然生態、原生林相，提供低碳旅遊新去處。今（2日）在新北市長侯友宜騎乘自行車視察後宣佈，自7月3日起開放民眾試體驗兩個月，藉由三貂嶺隧道串聯瑞芳、雙溪兩地觀光路線，帶動「青春山海線」低碳旅遊熱潮。

侯友宜指出，舊三貂嶺隧道位於台鐵宜蘭支線與平溪線分岔點，總長約3.19公里、總經費3.1億，連結猴硐至三貂嶺與牡丹至貢寮，東、西兩大遊憩景點。他向民眾介紹，這段青春山海線最新景點的獨有特色，三瓜子隧道以全國首創鋼筋棧橋型式，沿著山壁設置銜接至猴三公路。

▲侯友宜試騎乘三貂嶺自行車道，並宣布自行車道啟用。

侯友宜表示，螢火蟲、蝴蝶、青蛙及蝙蝠悠遊復育其中、三貂嶺及三瓜子隧道採用鋼筋鋪設的自行車道，讓隧道維持既有的神秘原始樣貌、隧道壁體滲流下的泉水，在三瓜子隧道盡頭前形成一幅鏡面水池倒映的畫面，成為騎完2公里自行車道後的驚喜，必然是開放騎乘後最夯的打卡景點。

工務局表示，自7月3日起至9月3日止，是三貂嶺隧道自行車道試體驗期，近年來瑞芳和雙溪區低碳輕旅行盛行，遊客也愈來愈多，為減少交通衝擊、舒緩人潮，提供更好的旅遊品質，試營運階段入場人數將進行總量管制，歡迎民眾至「三貂嶺自行車道」網站預約登記。

▲侯友宜視察棧橋上不僅會有火車經過及保留原生樹木。

負責試營運的雙溪區公所表示，本自行車道開放牡丹、三貂嶺雙邊通行，但是從進入隧道至西棧橋這段行程自行車需要採用牽引方式通行；試營運期間所有遊客的回饋意見，都將成為滾動檢討及調整正式營運的參考。為了讓遊客深入了解隧道及休憩站文化歷史及自然生態，預約網站更提供登記導覽服務，有興趣的民眾可多加利用。

工務局指出，瑞芳和雙溪地區雖然咫尺相鄰，長期以來受地形阻隔，新北市政府希望透過開闢三貂嶺舊隧道自行車道及「雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫」，提供假日旅遊前往欣賞附近山景，或以鐵馬及鐵道為元素推出更加便捷低碳旅遊，暢遊瑞芳北海岸或貢寮東北角豐富旅行景點。

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