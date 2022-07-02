▲新北落實行動治理前進瑞芳，侯友宜傾聽民意提升觀光量能。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（2日）下午率市府團隊，到瑞芳區公所與里長座談，會中分別針對觀光、交通等民生議題與里長充分討論，並爭取濱海地區台2線自行車道及步道優化，可增加瑞芳旅遊的多元性，也讓市府旅遊品牌「青春山海線」更加豐富有趣。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳是著名的觀光景點，感謝市府近年來在瑞芳推動多項重大建設提升觀光量能，除深受喜愛的深澳Railbike自行車、三貂嶺自行車道3日也將試營運，瑞三選煤場復建工程也將完工。

施玉祥說，瑞芳區行動治理舊案件僅剩一案未解列，即深澳里長賴孟宏、瑞濱里長胡長安、海濱里長鄧麗華共同提案，串連三里的觀光自行車道案，目前公路總局已納入環島自行車分段檢討優化。侯友宜指示相關局處進行整體效益評估及協助，期望能整合成為觀光新亮點。

民眾關心的三大建設瑞芳醫院、瑞芳車站大平台及瑞芳汙水處理廠案，相關局處亦詳細說明進度，其中有關瑞芳區醫療長照設施大樓，衛生局表示，本案目前刻正辦理簽約事宜，若招商順利，預計於2022年至2026年委託民間機構辦理規劃設計動土及興建，並進行營運前準備。

民政局長柯慶忠表示，自2019年行動治理以來，瑞芳區里長反映案件共111件，至今已解除列管110件，執行達成率99%，市府努力協助里長解決問題，以實際行動證明下里的意義與價值。

【更多新聞】

►「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆 基隆警查獲槍毒...逮5人



►核二廠2號機7／2降載！檢修再熱器洩漏 當天即回復負載

►基隆+426！確診數全台本島最低 專責病床空床率51.9%

►「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆 餓1天誤闖國道昏倒