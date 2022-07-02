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新北國中教甄複試今登場　429人應考規模創新高

▲▼新北市國中教甄複試429名考生應考，規模創新高。（圖／新北教育局提供）

▲新北市國中教甄複試共429名考生應考，規模創新高。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市111學年度國中教師甄選今（2）日上午在三和國中公開進行複試評審委員抽籤，並在「新北學Bar」臉書粉絲專頁直播公開，新北教育局表示，今年國中教甄一般組共107名缺額，加上首次辦理的實驗教育組14名缺額，共121名缺額，這次複試共429名應考人報名，規模創歷年新高。

新北教育局長張明文指出，新北市教師甄選一向秉持公平、公正、公開原則辦理，為確保每一位應考人權益，循往例會同政風人員進行複試評審委員分組抽籤，讓應考人也能了解新北市教師甄選作業流程，保障應考人應試權利。

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▲▼新北市國中教甄複試429名考生應考，規模創新高。（圖／新北教育局提供）

▲新北市國中教甄複試規模創新高，而且甄選作業公正透明。（圖／新北教育局提供）

今年國中教甄一般組共107名缺額，新北教育局表示，而首次辦理的國中實驗教育組甄選則有14名缺額，開缺在坪林、貢寮及石門實驗國中，共111名應考人通過初試並報名參加複試，應考人透過詳讀簡章內實驗學校各自特有課程與教學計畫發展背景等資料，以了解各校特色且融入備課規劃設計，並進行口試與說課考試；另參加雙語專長類科考試的應考人也要以英語進行說課及口試，相當具有挑戰性，展現新北市持續深耕實驗及雙語教育的用心。

▲▼新北市國中教甄複試429名考生應考，規模創新高。（圖／新北教育局提供）

▲新北市國中教甄複試429名考生應考，其中首次辦理的國中實驗教育組甄選有14名缺額。（圖／新北教育局提供）

新北教育局特別提醒考生，複試成績將在下週一（4日）下午8時後公告，複試成績複查可在下週二（5日）上午9時起至12時止至新北市立明志國民中學申辦，正式錄取名單則在下週三（6日）下午9時後在新北市教師聯合甄選報名系統公告，正取人員應在14日上午11時前持錄取成績單及相關證件至錄取學校完成報到；而備取人員遞補作業，則依各校通知時間至錄取學校完成報到，最後遞補截止日期為7月26日。
 

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