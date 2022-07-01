基隆+426！確診數全台本島最低　專責病床空床率51.9%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例新增3萬5699例，其中基隆新增426例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為426人，在本島各縣市排名最低，至於本市4家醫院的COVID-19專責病房181床、收治87人，仍有超過5成的空床，醫療量能充足。

有關本市疫情部分，基隆市今日426名確診人數中，包括外縣市通報55例，佔12.91％；其中女性220人、男性206人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有80人、占18.78%，35-44歲次之，有73人、占17.14%。至於75歲以上的長者有19人、65-74歲有37人、6歲以下有21人。

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林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房181床，目前收治87人、空床94床，空床率51.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症32名、中症22名、輕症13名；部立基隆醫院：中症1名、輕症18名；三總基隆分院：輕症1名；礦工醫院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估11萬6617人，利用快速通道的有3萬2737人，有6萬0974人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬6298人，條件不符合則有1萬4676人。

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