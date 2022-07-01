新北綠竹筍展售會週末登場　希望廣場嘗鮮呷涼筍、拿好康

▲新北綠竹筍展售會週末登場。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台北希望廣場於2、3日舉辦新北健康三寶「綠竹筍展售會」，現場集結新北各區冠軍鮮筍，都是當日現採直送，不僅新鮮價格與產地一樣實惠，且於指定筍農攤位消費滿千元，便可憑農民收據限量兌換真空綠竹筍或竹筍包，週末趕緊呼朋引伴來「呷涼筍、拿好康！」

全臺竹筍種類眾多，外型與口感各有不同，綠竹筍因具特殊風味，且熱量低、富含纖維及多種維生素、礦物質，筍肉質地較其他筍類為優，無論涼拌或熟煮皆適宜，近年來已成為國人最喜愛的蔬菜之一。

▲三峽有機筍農黃清泉榮獲本年度北部地區綠竹筍評鑑比賽有機組冠軍。

新北市農業局表示，新北為全國綠竹筍最大產區，產量跟栽培技術全國首屈一指，且是聯合評鑑比賽的常勝軍，本年度北部地區五縣市（台北、新北、桃園、基隆、苗栗）優質安全綠竹筍評鑑比賽47獎項，新北市便囊括2冠、3亞、5季、19優良、1甜筍王等30個獎項，可說是實至名歸。

三峽有機筍農黃清泉，人稱全台「有機產銷班創始班長」，於2012年與農會、新北市府合作成立全臺首個「有機產銷班」，栽培經驗豐富的他榮獲本年度北部地區綠竹筍評鑑比賽有機組冠軍。

▲台北希望廣場於2、3日舉辦新北健康三寶「綠竹筍展售會」。

黃清泉表示，綠竹筍要好吃，竹園管理是關鍵，自己個性龜毛，像是淘汰翻耕老竹時，連一小片竹葉都會撿乾淨，這樣才能確保殘株病蟲害不會延續危害新竹，目前產期大部分都採預訂制供給熟客，因為口碑好，產量供不應求。

農業局長李玟表示，本周末邀請新北各區冠軍筍農至台北希望廣場展售，除可購買優質鮮筍外，現場也有滿千送好禮活動：於指定攤位消費滿1000元，即可憑農民收據兌換綠竹筍真空包、筍包（最高價值450元）二擇一（每日限定50份）。

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