　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要選台南市長？　「虧雞福來爹」預告辦趴幹大事：黃偉哲你咩來某

▲林義豐1日預告將在7/16舉行「強勢回歸趴」。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

▲林義豐1日預告將在7/16舉行「強勢回歸趴」。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

記者蘇晏男／台北報導

2016年台南市長競選期間，以舉辦電音趴而迅速打開知名度、獲封「虧雞福來爹」的伍彩集團總裁林義豐，昨（1日）預告將於7/16舉行「強勢回歸趴」，由於林義豐日前曾鬆口思考是否參選台南市長，加上近來針砭時政、上月與民眾黨主席柯文哲閉會2小時，動作頻頻，這次宣告「複製」4年前電音趴模式回歸，且強調要「幹大事」，疑埋下將表態參選玄機。

林義豐1日透過臉書表示將強勢回歸、幹大事，並自封「辣個男人」。26秒預告片中，延續4年前五彩炫麗風格，直白寫上「台南最派，I'm back，2022 07 16 強勢回歸趴，有種跟上」。有趣的是，林義豐還在留言區標註台南市長黃偉哲，詢問「 黃偉哲 啊你咩來某」（意即「黃偉哲你要來嗎？」）。

有網友留言「豐哥～期待Night Market開幕」，林義豐說，「請期待豐哥的作為，讓台南跟上改變」；也有人說，「育兒津貼有增加，立馬投台南的真的太少了！」林義豐則回應，「想知道我會給出什麼驚喜，請繼續鎖定粉專，一同參與716強勢回歸趴」。

由於4年前林義豐透過電音趴迅速打開知名度，獲不少年輕人支持，這次舉辦「回歸趴」，讓人好奇是否決定再戰台南市長。其實近來林義豐幾次對政治現況提出針貶，包括政府帶頭炒房、年輕人領低薪等問題；林義豐說，「『台南市民』並非『藍綠陣營』，是我的決心，我林義豐，最後一次為了台南市民站出來，也需要全民的決心，義起發聲，告別停滯的台南！」

更受人關注的，是林義豐6/19在臉書PO出與柯文哲、民眾黨立委蔡壁如地和照，並說，「豐哥跟白色力量，一起為台南的未來打拼」。據悉林義豐與柯文哲閉門長談約2小時，但林表示，兩人是舊識，這次的碰面當然是為了台南的發展與經濟問題彼此交換意見，老朋友話家常無所不談，自己則是盡地主之誼，並沒有談及台南市長選舉。

不過，當時林義豐也說，確實有思考要不要參選台南市長，但會不會加入民眾黨，自己目前沒有規畫，過去他是無黨籍，一路走來始終如一，至於會不會支持柯文哲選總統，則要看柯文哲要不要選，他一貫支持好的人選。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
快訊／雨區擴大！　19縣市大雨特報
快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中最多
快訊／新增96死！　本土增34748例
屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　養生館老闆笑了
快訊／劇烈雷雨狂炸台中、苗栗1小時　警戒區域出爐
全身包緊緊　業務妹「1武器」太犯規！表特板殺出重圍
桃園騎士突切左轉　遭運鈔車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

防疫險爭議北市158件申訴　未續保、重複投保拒出險佔多數

要選台南市長？　「虧雞福來爹」預告辦趴幹大事：黃偉哲你咩來某

陳家欽指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

郭正亮預測台南市長選情　「謝龍介得票率上看4成」

林亮君確診「須居隔至7／8」　北市累計15名議員染疫

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮諷：到底怎麼找到水果的鼻子？

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

聰明柴接下主人的一拳 自信眼神秒看穿爸心思

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

防疫險爭議北市158件申訴　未續保、重複投保拒出險佔多數

要選台南市長？　「虧雞福來爹」預告辦趴幹大事：黃偉哲你咩來某

陳家欽指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

郭正亮預測台南市長選情　「謝龍介得票率上看4成」

林亮君確診「須居隔至7／8」　北市累計15名議員染疫

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮諷：到底怎麼找到水果的鼻子？

共機中文命名公開！殲-20叫「威龍」殲-16叫「潛龍」

千萬YouTuber Technoblade癌逝！得年23歲…爸淚崩PO他最後一支影片道別

快訊／雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

幼兒莫德納疫苗「文件確認完畢」　莊人祥：下禮拜一定可以來！

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／死亡+96「再度跌破百例」　另增333例中重症

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

賴品妤痛批「三貂嶺自行車道」只能牽車

國防部：收回愛德幼兒園占用土地

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

徐巧芯：黃珊珊搶走陳時中很多支持度

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

落跑市長是勳章？　最新民調6成桃園人認林智堅該「做好做滿」

林佳龍控蔣萬安抄襲　羅智強拿盧秀燕4年前競選LOGO反酸：記得說謝謝

恩恩爸1元國賠！卓冠廷：你要怎麼拒絕

遭控「學術不倫」　柯志恩：不排除提告求償千萬

郭正亮預測：謝龍介得票率上看4成

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名

王婉諭：高達6成苗栗人曾被買票　批徐耀昌與黑金為伍

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

更多熱門

相關新聞

台南國際芒果節熱鬧開幕

台南國際芒果節熱鬧開幕

令人垂涎夏日紅寶石芒果盛裝登場。由台南市農業局主辦的2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式，行政院農業委員會農糧署長胡忠一、外貿協會董事長黃志芳、立委陳亭妃與郭國文、多位地方民代等重量級人士特地前來參加芒果節開幕，一起向民眾推薦台南的優質芒果。

黃偉哲補助義消健康檢查費

黃偉哲補助義消健康檢查費

郭正亮預測：謝龍介得票率上看4成

郭正亮預測：謝龍介得票率上看4成

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會

黃偉哲賀百歲人瑞劉英傑生日

黃偉哲賀百歲人瑞劉英傑生日

關鍵字：

虧雞福來爹林義豐台南市長電音趴黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面