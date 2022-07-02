要選台南市長？　「虧雞福來爹」預告辦趴幹大事：黃偉哲你咩來某

▲林義豐1日預告將在7/16舉行「強勢回歸趴」。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

記者蘇晏男／台北報導

2016年台南市長競選期間，以舉辦電音趴而迅速打開知名度、獲封「虧雞福來爹」的伍彩集團總裁林義豐，昨（1日）預告將於7/16舉行「強勢回歸趴」，由於林義豐日前曾鬆口思考是否參選台南市長，加上近來針砭時政、上月與民眾黨主席柯文哲閉會2小時，動作頻頻，這次宣告「複製」4年前電音趴模式回歸，且強調要「幹大事」，疑埋下將表態參選玄機。

林義豐1日透過臉書表示將強勢回歸、幹大事，並自封「辣個男人」。26秒預告片中，延續4年前五彩炫麗風格，直白寫上「台南最派，I'm back，2022 07 16 強勢回歸趴，有種跟上」。有趣的是，林義豐還在留言區標註台南市長黃偉哲，詢問「 黃偉哲 啊你咩來某」（意即「黃偉哲你要來嗎？」）。

有網友留言「豐哥～期待Night Market開幕」，林義豐說，「請期待豐哥的作為，讓台南跟上改變」；也有人說，「育兒津貼有增加，立馬投台南的真的太少了！」林義豐則回應，「想知道我會給出什麼驚喜，請繼續鎖定粉專，一同參與716強勢回歸趴」。

由於4年前林義豐透過電音趴迅速打開知名度，獲不少年輕人支持，這次舉辦「回歸趴」，讓人好奇是否決定再戰台南市長。其實近來林義豐幾次對政治現況提出針貶，包括政府帶頭炒房、年輕人領低薪等問題；林義豐說，「『台南市民』並非『藍綠陣營』，是我的決心，我林義豐，最後一次為了台南市民站出來，也需要全民的決心，義起發聲，告別停滯的台南！」

更受人關注的，是林義豐6/19在臉書PO出與柯文哲、民眾黨立委蔡壁如地和照，並說，「豐哥跟白色力量，一起為台南的未來打拼」。據悉林義豐與柯文哲閉門長談約2小時，但林表示，兩人是舊識，這次的碰面當然是為了台南的發展與經濟問題彼此交換意見，老朋友話家常無所不談，自己則是盡地主之誼，並沒有談及台南市長選舉。

不過，當時林義豐也說，確實有思考要不要參選台南市長，但會不會加入民眾黨，自己目前沒有規畫，過去他是無黨籍，一路走來始終如一，至於會不會支持柯文哲選總統，則要看柯文哲要不要選，他一貫支持好的人選。