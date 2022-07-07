虱目魚「南霸萬」　黃偉哲攜手漁民推展全國通路

▲台南市政府與全聯福利中心合作辦理台南虱目魚產地直送活動，希望透過全聯門市將台南虱目魚美味推廣給大家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為推廣當季虱目魚，與全聯福利中心第3次合作辦理台南虱目魚產地直送活動，市府延續過去合作模式，媒合在地漁民、南市區漁會及全聯福利中心全國通路，自7月8日至8月4日，主打台南新鮮直送虱目魚系列商品樂享優惠活動，再配合滿額折扣及線上抽獎，希望透過全聯門市將台南虱目魚推廣給大家。

台南市長黃偉哲表示，台南虱目魚產量及產值全臺第一，是台南漁業發展的重要產業。市府持續及地方漁會合作，媒合漁民與通路業者，推展台南虱目魚。自2020年起媒合全聯福利中心推動虱目魚產地直送通路行銷，2021年再辦理「虱FOOD到妳家行銷活動」，虱目魚相關產品銷售總額度已逾2億元。台南市政府感謝全聯福利中心對臺南虱目魚推廣的貢獻及支持，藉由媒合通路銷售保證漁民收入，並將虱目魚新鮮直送至全國消費者手中，這樣的合作模式能讓漁民及消費者達到雙贏，盼未來能將此合作模式延伸，推廣更多臺南漁產。

全聯副董事長謝健南也一同推薦台南虱目魚，特別提到全聯於2019年開始聚焦經營生態養殖品項，虱目魚就是其中一項重要的商品，全聯特別嚴選臺南生態養殖的虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝上也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品。

促使全聯每年虱目魚銷售量不斷提升，自2019年170公噸攀升至2021年790公噸，成長率超過360％，2021年銷售金額逾2億元，預計今年可創下2.5億的目標。其中最受歡迎的商品，包括熟成無刺虱目魚、手工虱目魚丸等，後續也會推出促銷活動，推廣在地好物。

自7月8日至8月4日，至全台的全聯福利中心門市，購買指定虱目魚品項商品，單筆消費滿198元並可現折20元；至PXGo！全聯線上購選購指定虱目魚商品，即可參加線上抽獎活動，有機會抽中知名戲劇《俗女養成記2》拍攝場景「台南仙湖休閒農場」的住宿一晚，及台南市政府觀光旅遊局吉祥物「魚頭君」娃娃！歡迎民眾前往選購。