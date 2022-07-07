謝龍介指貪污「餐敘收業者賄賂720萬」　黃偉哲：接受民眾陳情

記者林悅、黃資真／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介今（7）日北上召開記者會，踢爆台南市長黃偉哲派律師向當地靈骨塔業者前前後後收款共720萬，甚至在餐敘中親口向業者索款1千萬，引發風波。稍早黃偉哲回應，當天場合是台南市議員帶著民眾陳情，接受陳情之後自己就先行離開，對於台南市府抹黑的部分，會研議提出法律訴訟，「我們自己坦蕩蕩，對於不實指控影射，我感到遺憾。」

▲國民黨台南市長候選人謝龍介踢爆現任台南市長黃偉哲貪汙。（圖／記者李毓康、林悅攝）

▲ 國民黨台南市長參選人謝龍介7日召開重大公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

今日謝龍介在記者會指出，他2周前曾與國民黨團議員舉辦記者會，出示支票及3張匯款單等證物，指控黃偉哲「身邊人索賄」，業者匯出720萬元，但納骨塔案卻沒有通過，憤而向台南地檢署自首行賄。事發於2019年7月，業者拿到完工證明，向市府申請變更設置人，最後市府設計一張對照表，要求使用時要經市府同意，業者被「卡」一年多後，當事人無奈請出議員開協調會，但協調無效；直到2020年9月27日，議員約出黃偉哲，就約在台南的神田日本料理用餐，黃偉哲赴約20分鐘後打包套餐，離開時告訴該議員，「約另一個可以詳談的地方」，即為後面的「桃山宴」。

▲台南神田料理店當天出席人員。（圖／謝龍介辦公室提供）

謝龍介指出，2020年10月1日黃市府約於台南市仁德區「桃山料理店」，當天共有6人，還有一名陳姓律師及某市議員，另一人也是律師，黃偉哲也應邀出席。隨後陳姓律師就向李姓業者開價1千萬元，雙方商議先以3年每月20萬元「顧問費」的名義支付720萬元，待取得執照後，再支付其餘280萬元。李分別在10月16日匯款220萬元給該律師事務所，11月12日又匯200萬元，11月13日再匯300萬元，都有匯款單為證。

▲桃山宴出席人員。（圖／謝龍介辦公室提供）

謝指出，隔年1月4日，律師手上有700多萬的對帳單，該餐敘8萬塊，請律師看靈骨塔要價18萬，「零零總總全部轉化成顧問費，簡直貍貓換太子」，台南市府不斷衍生類似情形，全部經過他一一查證，才取得有利證據。

對於指控，台南市長黃偉哲今日出席活動後接受媒體聯訪回應，當天是台南市議員有帶來民眾陳情，正好有位律師朋友要來餐敘，所以有牽涉到法律的部分就也請律師一起來看看，「之後我就先走了，律師有留下來還是有跟他們討論我並不知道。」